Министр обороны Греции подал в отставку из-за соглашения с Македонией
Согласно условиям сделки, Афины не будут препятствовать попыткам республики присоединиться к НАТО и Евросоюзу, если страна будет переименована в Северную Македонию, чтобы ее не путали с греческой провинцией Македония. На днях инициативу поддержал македонский парламент. Министр обороны Греции Панос Камменос заявил, что вместе с ним в отставку с ним могут уйти еще шесть министров, передает Reuters.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
aspid55 13 января 2019 | 16:39
Министр обороны Греции отчаялся ослабить оборону Греции и подал в отставку.
ну что взять с анархо-социалиста, не приучен к упорной работе.
seryj_wolk 13 января 2019 | 16:54
В бывшей когда-то великой стране, а нынче стране попрошаек, очередной кризис. Денег больше не дадут!