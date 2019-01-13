Министр обороны Греции подал в отставку из-за соглашения с Македонией

Согласно условиям сделки, Афины не будут препятствовать попыткам республики присоединиться к НАТО и Евросоюзу, если страна будет переименована в Северную Македонию, чтобы ее не путали с греческой провинцией Македония. На днях инициативу поддержал македонский парламент. Министр обороны Греции Панос Камменос заявил, что вместе с ним в отставку с ним могут уйти еще шесть министров, передает Reuters.