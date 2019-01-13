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16:31, 13 января 2019

Парламент Египта одобрил продление чрезвычайного положения в стране на три месяца

Утверждается, что это необходимо для противостояние угрозе терроризма. Режим ЧП был введен в Египте в апреле 2017 года после терактов в двух христианских храмах. Тогда погибли 45 человек, свыше 120 пострадали.

Комментарии

2

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sasass 13 января 2019 | 16:39

Куда деваться - пирамиды надо спасать от варваров...

gad123 13 января 2019 | 17:09

Когда строили пирамиды , в Египте мусульманство не было ! Теперь каждый второй- Брат Мусульманин! Когда у Трампа кончится терпение ( на втором сроке непременно!) и он прекратит платить Армии, то непременно будет там второй ИГИЛ ( может под другим названием и поток варваров в Европу !

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