Владелец булочной в Париже, где прогремел взрыв, утверждает, что в его заведении не было газа
По словам Убера Беатриса, все оборудование было электрическим, пишет британская газета Гардиан. По официальной версии, накануне в одном из домов столицы Франции прогремел взрыв газа. По последним сведениям, погибли четыре человека, двое из них – пожарные, еще 46 человек ранены.
Комментарии22
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pattrick3 13 января 2019 | 16:40
Владелец булочной в Париже, где прогремел взрыв, утверждает, что в его заведении не было газа...
Срочно отправьте в Париж Аксану Панову и Евгения Ройзмана, они теракты, скрытые под взрыв газа, - жопой чуют.
watson_ 13 января 2019 | 16:43
pattrick3: Дак кто ж им тогда гранты платить будет? Да и зачем ехать этим , если там уже Павленский?
alena01 13 января 2019 | 16:52
pattrick3:
Или Бастрыкина - он убедительно расскажет, что это газ...
Ну или найдет визитку Яроша...
Ну, как прикажут...
pattrick3 13 января 2019 | 17:01
alena01:
Точно, или облитую Юльку Латынину.
novyrusich 13 января 2019 | 16:36
газа не было, но он взорвался.
Может посетители напустили?
как однотипны все спецслужбы, провалы признавать не хотят.
Но в Магнитогорске хоть газ в доме был.
pusto1 13 января 2019 | 16:39
выходит если газа нет, то его тебе закачают :)
gad123 13 января 2019 | 17:01
novyrusich: ДА?
tsp 13 января 2019 | 16:36
Это только сейчас выяснилось? Без утверждений булочника это невозможно было узнать? Удивительное дело.
andre_klimov 13 января 2019 | 17:02
tsp:
Ну да. По всем признакам - газ. Взрыв не бризантный, медленный. Характерные повреждения, вызванные медленной скоростью фронта горения. Последовавший пожар на дожиге.
Возможно, булочник "газифицировался" без согласования с мэрией - вот и прикрывает сейчас задницу. Другой вариант - утечка газа не связана с булочной, ему просто "натекло", что тоже - не редкость.
sir_sart 13 января 2019 | 17:19
andre_klimov: А для чего в булочной газ и дополнительные расходы владельцу?
И что значит нелегально "газифицировался"?
ewlada 13 января 2019 | 16:37
Когда Россия вхожа, отсутствие газа не проблема.
mardxvar 13 января 2019 | 16:39
Да. газа в булочной не было, но двое погибших при взрыве пожарных в том доме именно утечку газа искали.
captainobvious 13 января 2019 | 17:04
mardxvar: а вот не искали бы утечку газа, может и не погибли бы... от контрольного выстрела в голову.
alex_d 13 января 2019 | 16:39
ну вот! что и говорилось сразу! кровавый режым макрона скрывает. веры ему нет. газ так не взрывается.
ykra_dupa 13 января 2019 | 16:42
Фу бля ,какой позорный майдан , хохлы просто в голос ржут над вами лягушатники !))))
za_stalina 13 января 2019 | 16:43
У меня дежавю
sir_sart 13 января 2019 | 16:48
Потушить пожар народных протестов взрывом?
sasass 13 января 2019 | 16:53
Вот такие пироги , мутят воды опять российские службисты...
rules24 13 января 2019 | 17:03
sasass: мутят воды опять российские службисты.
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Бабка Мэй лично видела как Петров с Башировым туды баллон засунули.
captainobvious 13 января 2019 | 17:02
а я сразу сказал, что французские власти от нас скрывают правду! вместо того, чтобы... в отсутствии реального гражданского контроля... как будет "силовики" на французском?
za_stalina 13 января 2019 | 17:18
captainobvious: жандармы, про них еще есть целая серия фильмов
captainobvious 13 января 2019 | 17:37
za_stalina: те жандармы, о которых серия фильмов - это по нашему будет "патрульно-постовая служба" ))