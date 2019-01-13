Российские специалисты сегодня не смогли восстановить работу космического радиотелескопа «Спектр-Р»
Следующая попытка будет завтра, сообщили в Роскосмосе. Аппарат третьи сутки не реагирует на команды Земли. Как сообщил агентству РИА руководитель научной программы проекта, после завершения предыдущего сеанса исследований орбитальный телескоп пребывал в режиме энергосбережения. 10 января в него должны были загрузить новые вводные данные, но попытка не удалась.
Комментарии14
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antiboh 13 января 2019 | 16:40
pattrick3: надо так понимать,что у Спектра тоже были праздники. С новым старым годом...
pattrick3 13 января 2019 | 16:44
ze_danil: antiboh:
Молодцы, теперь про батут и толстую жопу Дмитрия Рогозина.
wild_division 13 января 2019 | 16:50
pattrick3: Которая в люке танка застряла?
Делай шо хошь.
Танкисты видимо не растерялись. Поэтому вылетел он от туда как пробка
nitinol 13 января 2019 | 17:32
pattrick3 16:44:
///Молодцы, теперь про батут и толстую жопу Дмитрия Рогозина.///
Слюни пускаешь по поводу оконечности Рогозина?
piter_ug 13 января 2019 | 16:39
Видимо, радиотелескоп имеет разум.
ykra_dupa 13 января 2019 | 16:44
Да уроните этот телескоп на киев ,хоть на последок от него польза будет !)))))
klukvik 13 января 2019 | 16:45
в океане его место, а не в космосе
sborisych 13 января 2019 | 17:19
klukvik:
Почему?
sasass 13 января 2019 | 16:50
Спасти не удастся электрические комплектующие не соответствуют холодоустойчивости , жароустойчивости ,радиационной устойчивости и вакуумоустойчивости ....
seryj_wolk 13 января 2019 | 16:50
Рфии не до телескопов. Там заняты разработкой ракет с непредсказуемой траекторией и пистолетов с осечками.
cromwel 13 января 2019 | 16:55
командируем толстую жопу рогозина на ракете со скоростью в несколько махов с непредсказуемой траекторией. Желательно в один конец
za_stalina 13 января 2019 | 16:57
Завтра попробуем. Утро вечера мудренее.
sborisych 13 января 2019 | 17:16
после завершения предыдущего сеанса исследований орбитальный телескоп пребывал в режиме энергосбережения
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Что оне называют "пребыванием в режиме энергосбережения". Это типа консервация? Он вроде летает больше семи лет, и интересно, давно ли он был подморожен до режима анабиоза...
abidas 13 января 2019 | 17:29
Бестолочи, эти учёные
Завтра же,
пригласите в ЦУП батюшку с кадилом
и ишШо - не забудьте хорошо окропить серверную