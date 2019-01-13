Одна из двух взлетно-посадочных полос в Шереметьево закрыта из-за выкатившегося за ее пределы самолета...

Это сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта. На борту Боинга-737 авиакомпании Smartwings, который собирался вылететь в Прагу, находилось 47 человек, включая пять членов экипажа. Никто не пострадал. Инцидент произошел во время руления перед взлетом.