Одна из двух взлетно-посадочных полос в Шереметьево закрыта из-за выкатившегося за ее пределы самолета
Это сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта. На борту Боинга-737 авиакомпании Smartwings, который собирался вылететь в Прагу, находилось 47 человек, включая пять членов экипажа. Никто не пострадал. Инцидент произошел во время руления перед взлетом.
Комментарии6
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pattrick3 13 января 2019 | 16:35
Одна из двух взлетно-посадочных полос в Шереметьево закрыта из-за выкатившегося за ее пределы самолета...
Это теракт или несчастный случай? Власть никогда не скажет правду.
serjo1977 13 января 2019 | 16:44
Это - несчастный случай. А теракт - это твоё производство на свете.
pattrick3 13 января 2019 | 16:46
serjo1977:
Власти скрывают правду от людей.
ivanov356 13 января 2019 | 16:48
pattrick3: Патрик умышленно запутывает след. Всё так ясно и тут патрик.
pattrick3 13 января 2019 | 16:55
ivanov356:
На путать, а что делать, вдруг украинские или израильские полоумные пенсионеры узнают правду.
ivanov356 13 января 2019 | 17:01
pattrick3: Береги себя, где ещё такого отыскать.