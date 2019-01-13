"Женская сборная России выиграла эстафету на этапе Кубка Мира в Оберхофе"

Предыдущий подобный успех датирован 2012 годом.

Семь лет назад наши девушки выиграли здесь же, но сстав естественно был другим. Он изменился и по сравнению с прошлым годов. По сути на старт вышла абсолютно новая команда. Российские девушки показали четвертое время на лыжне, а вот стреляли лучше всех, причем дебютант Лариса Куклина не использовала ни одного дополнительного патрона. Даже падение Маргариты Васильевой не помешало сборной России. Она столкнулась с Франциской Хильдебрандт и немецкая спортсменка потом попросила у нее прощения. Впрочем, исторический успех мог и не случиться. Дениз Херман из немецкой команды пришла на последней рубеж первой, но рука у бывшей лыжницы дрогнула. Она вынуждена была бежать два дополнительных круга, что позволило Екатерине Юрловой — Перхт реализовать свою мечту.

Третье место осталось за командой Чехии. Француженки, которые шли по трассе лучше всех из-за трех дополнительных кругов финишировали четвертыми.



Через несколько минут в Оберхофе начнется мужская эстафета.