Посол США в ФРГ разослал концернам письма, угрожающие санкциями при продолжении строительства «Северного потока 2»
Посол США в ФРГ Ричард Гренелль разослал немецким концернам письма, угрожающие санкциями в случае продолжения строительства газопровода «Северный поток 2».
Отрывки письма от 3 января и даже его фотографию опубликовала сегодня газета «Бильд ам Зоннтаг». По информации издания, посол США разослал его в несколько фирм, принимающих участие в строительстве газопровода, которое началось в прошлом году. С немецкой стороны речь идет о концернах BASF/Wintershall и Uniper. Послание было отправлено по отмашке Вашингтона, пишет таблоид. МИД ФРГ выразил свое недоумение. Действия Гренелля противоречат дипломатическим принципам, заявил его представитель газете. По его словам, необходимо обсудить эту тему напрямую в Вашингтоне. Однако официально Берлин еще не среагировал на письмо.
Гренелль указывает, что после строительства «Северного потока 2» и «Турецкого потока» импорт газа в Европу через Украину станет излишним. Поэтому страна потеряет свое значение в области политики безопасности. Тем самым возрастет возможность российских интервенций. Кроме того, Евросоюз повысит свою энергетическую зависимость от России.
«Фирмы, которые поддерживают строительство обоих трубопроводов, активно понижают безопасность Украины и Европы», — пишет Гренелль. Далее он подчеркивает, что это может, повысить риск введения санкций США против всех этих предприятий, которые должны привести к потере их репутации.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал «Северный поток 2» в первый день саммита НАТО в июле прошлого года. Представитель Госдепартамента США заявил впоследствии, что всем концернам, которые участвуют в экспорте российского газа, будут угрожать санкции. Посол США в Брюсселе в ноябре заявил, что у президента Трампа есть инструменты для прекращения строительства «Северного потока 2».
Комментарии14
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vitaly_mf23 13 января 2019 | 16:11
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gonduras_in_colima 13 января 2019 | 16:20
Фишка в том, что СП-2 конфликтует с многими документами ЕС в области энергетики.
В частности, в энергостратегии прописана диверсификация источников и поставщиков, а СП-2 увеличит долю наибольшего из них, к тому же неоднократно проявлявшего нелояльность и политическую заангажированность.
Очевидно, что СП-2 продавливается путирастами путём подкупа.
Поляки неоднократно указывали Меркель на эти моменты, и у неё по сути нечем было ответить.
До недавнего быкования Путирашки в Керченском проливе, которое, кстати, не поддержала ни одна страна мира (!!!) вопрос с СП-2 стоял 50:50.
Однако, после наглой путирастической выходки стало заметно, что даже в самой Германии решение склоняется в пользу "нет".
А путирасты и их здешние прихлебатели даже не будут подозревать, что решило судьбу политпроекта СП-2, а в перспективе и Грязьпрома как такового.
parasuk_ 13 января 2019 | 16:25
gonduras_in_colima: Не увеличит. Потому что по сп-2 пойдет газ, который сейчас поставляется через порашкину орду ;)
Кстати, немцы говорят, что сп-2 чисто коммерческий проект, а украину с ее вечными жалобами они в рот кохали
pattrick3 13 января 2019 | 16:25
Посол США в ФРГ разослал концернам письма, угрожающие санкциями при продолжении строительства «Северного потока 2»...
Или мы вам голову оторвём, или будете покупать наш СУГ втридорога.
viktorova 13 января 2019 | 16:13
Россия очередной раз похоронит на дне моря миллиарды долларов...
kottigr1 13 января 2019 | 16:23
viktorova: Так эти трубы уже устали перетаскивать с места на место.. То из них "Южный поток" пытались сварить, то "Турецкий".. Пусть спокойно теперь уже покоятся на дне Балтики.. Будущие поколения сдадут их на металлолом..
detul 13 января 2019 | 16:17
Нормальная конкуренция. .... Это очень демократичный поступок посла. Интересы своих компаний нужно обеспечивать любым способом. Так поступают только настоящие демократы.
piter_ug 13 января 2019 | 16:21
Бульдозер пошёл на питерскую подворотню и сочувствующих, желающих на ней заработать.
sasass 13 января 2019 | 16:25
Пиндосы решительно решили окончательно похоронить Россию на просторах ЕС...
ivar1964 13 января 2019 | 16:25
Любопытно! Не думаю, что это личная инициатива посла. И впрямь, перебор. Откровенный нажим и нарушение правил дипломатии. Хотя, признаюсь, был бы рад провалу проекта.
igor919191 13 января 2019 | 16:25
Посмеялся, сидит уполномоченный ЦКСША и отправляет письма организациям не верно понимающим политику партии.
j_partizan 13 января 2019 | 16:27
Если бы российский посол повел себя аналогичным образом, то вопли не стихали бы даже в самой России.
А по-сути, такое поведение посла это и есть терроризм, только на государственном уровне.
lenia_kosoy 13 января 2019 | 16:27
Значит будем демонтировать газовую трубу на границе с Каклоусраиной - нет газа значит нет, а там пусть каклоусраинцы топятся пиндоским, авось крякнет каклоусраинская экономика за 2 года полником!
kiever 13 января 2019 | 16:29
Наконец украина избавится от оккупационного газопровода, через свою территорию, и перестанет получать большую часть грязных долларов с транзита..где это видано. Воюющая страна, формирует свой бюджет из денег "агрессора". А из труб можно будет сделать гигантский трезубец, как символ независимости и свободы