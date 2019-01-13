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16:03, 13 января 2019

Посол США в ФРГ разослал концернам письма, угрожающие санкциями при продолжении строительства «Северного потока 2»

Посол США в ФРГ Ричард Гренелль разослал немецким концернам письма, угрожающие санкциями в случае продолжения строительства газопровода «Северный поток 2».

Отрывки письма от 3 января и даже его фотографию опубликовала сегодня газета «Бильд ам Зоннтаг». По информации издания, посол США разослал его в несколько фирм, принимающих участие в строительстве газопровода, которое началось в прошлом году. С немецкой стороны речь идет о концернах BASF/Wintershall и Uniper. Послание было отправлено по отмашке Вашингтона, пишет таблоид. МИД ФРГ выразил свое недоумение. Действия Гренелля противоречат дипломатическим принципам, заявил его представитель газете. По его словам, необходимо обсудить эту тему напрямую в Вашингтоне. Однако официально Берлин еще не среагировал на письмо.

Гренелль указывает, что после строительства «Северного потока 2» и «Турецкого потока» импорт газа в Европу через Украину станет излишним. Поэтому страна потеряет свое значение в области политики безопасности. Тем самым возрастет возможность российских интервенций. Кроме того, Евросоюз повысит свою энергетическую зависимость от России.
«Фирмы, которые поддерживают строительство обоих трубопроводов, активно понижают безопасность Украины и Европы», — пишет Гренелль. Далее он подчеркивает, что это может, повысить риск введения санкций США против всех этих предприятий, которые должны привести к потере их репутации.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал «Северный поток 2» в первый день саммита НАТО в июле прошлого года. Представитель Госдепартамента США заявил впоследствии, что всем концернам, которые участвуют в экспорте российского газа, будут угрожать санкции. Посол США в Брюсселе в ноябре заявил, что у президента Трампа есть инструменты для прекращения строительства «Северного потока 2».

Комментарии

14

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vitaly_mf23 13 января 2019 | 16:11


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gonduras_in_colima 13 января 2019 | 16:20

Фишка в том, что СП-2 конфликтует с многими документами ЕС в области энергетики.
В частности, в энергостратегии прописана диверсификация источников и поставщиков, а СП-2 увеличит долю наибольшего из них, к тому же неоднократно проявлявшего нелояльность и политическую заангажированность.
Очевидно, что СП-2 продавливается путирастами путём подкупа.
Поляки неоднократно указывали Меркель на эти моменты, и у неё по сути нечем было ответить.
До недавнего быкования Путирашки в Керченском проливе, которое, кстати, не поддержала ни одна страна мира (!!!) вопрос с СП-2 стоял 50:50.
Однако, после наглой путирастической выходки стало заметно, что даже в самой Германии решение склоняется в пользу "нет".
А путирасты и их здешние прихлебатели даже не будут подозревать, что решило судьбу политпроекта СП-2, а в перспективе и Грязьпрома как такового.

parasuk_ 13 января 2019 | 16:25

gonduras_in_colima: Не увеличит. Потому что по сп-2 пойдет газ, который сейчас поставляется через порашкину орду ;)
Кстати, немцы говорят, что сп-2 чисто коммерческий проект, а украину с ее вечными жалобами они в рот кохали

pattrick3 13 января 2019 | 16:25

Посол США в ФРГ разослал концернам письма, угрожающие санкциями при продолжении строительства «Северного потока 2»...

Или мы вам голову оторвём, или будете покупать наш СУГ втридорога.

viktorova 13 января 2019 | 16:13

Россия очередной раз похоронит на дне моря миллиарды долларов...

kottigr1 13 января 2019 | 16:23

viktorova: Так эти трубы уже устали перетаскивать с места на место.. То из них "Южный поток" пытались сварить, то "Турецкий".. Пусть спокойно теперь уже покоятся на дне Балтики.. Будущие поколения сдадут их на металлолом..

detul 13 января 2019 | 16:17

Нормальная конкуренция. .... Это очень демократичный поступок посла. Интересы своих компаний нужно обеспечивать любым способом. Так поступают только настоящие демократы.

piter_ug 13 января 2019 | 16:21

Бульдозер пошёл на питерскую подворотню и сочувствующих, желающих на ней заработать.

sasass 13 января 2019 | 16:25

Пиндосы решительно решили окончательно похоронить Россию на просторах ЕС...

ivar1964 13 января 2019 | 16:25

Любопытно! Не думаю, что это личная инициатива посла. И впрямь, перебор. Откровенный нажим и нарушение правил дипломатии. Хотя, признаюсь, был бы рад провалу проекта.

igor919191 13 января 2019 | 16:25

Посмеялся, сидит уполномоченный ЦКСША и отправляет письма организациям не верно понимающим политику партии.

j_partizan 13 января 2019 | 16:27

Если бы российский посол повел себя аналогичным образом, то вопли не стихали бы даже в самой России.
А по-сути, такое поведение посла это и есть терроризм, только на государственном уровне.

lenia_kosoy 13 января 2019 | 16:27

Значит будем демонтировать газовую трубу на границе с Каклоусраиной - нет газа значит нет, а там пусть каклоусраинцы топятся пиндоским, авось крякнет каклоусраинская экономика за 2 года полником!

kiever 13 января 2019 | 16:29

Наконец украина избавится от оккупационного газопровода, через свою территорию, и перестанет получать большую часть грязных долларов с транзита..где это видано. Воюющая страна, формирует свой бюджет из денег "агрессора". А из труб можно будет сделать гигантский трезубец, как символ независимости и свободы

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