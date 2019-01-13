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16:01, 13 января 2019

Люблинский суд Москвы вернул иск главы Росгвардии Виктора Золотова к политику Алексею Навальному

Причиной стали нарушения, обнаруженные в документе.

Генерал просил суд обязать Навального опровергнуть информацию из расследования «Они объедают Росгвардию». Золотов также требовал защиты чести, достоинства и деловой репутации — уже после записанного видеообращения, в котором обвинял политика в клевете и вызывал его на дуэль. Тогда в ответ Навальный предложил ему провести дебаты в эфире одного из телеканалов или на YouTube-канале, однако Золотов отказался со словами «Я на другое приглашал». Юрист ФБК Иван Жданов сообщил сегодня, что не знает точных причин возврата иска, но предположил что причины, из-за которых ранее он был оставлен без движения, не были устранены. Генерал Золотов ко всему прочему просил суд обязать Навального опровергнуть сведения из публикации Фонда и взыскать с политика компенсацию в размере одного миллиона рублей. Золотов отмечал, что в случае победы переведет деньги в один из детских домов. Речь в расследовании Навального и его коллег шла о закупках Росгвардией продуктов у мясокомбината «Дружба народов» по завышенным ценам. Политик утверждал, что это свидетельствует о коррупции в ведомстве, а это, в свою очередь, невозможно без участия его руководителя. Но уже в конце декабря тот же суд оставил иск без движения. Золотову дали для устранения недостатков время до 9 января. По состоянию на 10-е число никаких новых документов в суд представлено не было и в материалах судопроизводства теперь фигурирует отметка «возвращено».

В сентябре Военная прокуратура и Федеральная антимонопольная служба начали проверку мясокомбината «Дружба народов». Под занавес прошлого года стало известно, что предприятие останется единым поставщиком для Росгвардии и еще на один год.

Комментарии

16

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gordy 13 января 2019 | 16:06

Генерал не в силах отмыться?

rifles 13 января 2019 | 16:08

gordy:
Где вы там "генерала "увидели?
Обычный слесарь,но друг путина,переодетый в странную форму.

vitaly_mf23 13 января 2019 | 16:11


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.






pattrick3 13 января 2019 | 16:21

Люблинский суд Москвы вернул иск главы Росгвардии Виктора Золотова к политику Алексею Навальному...

Наверное гермафродит Алёшка Навальный, из лифчика выскочил от радости.

s_prime 13 января 2019 | 16:14

gordy: Этому клоуну ряженому, уже никогда не отмыться. Ну если только посыплет голову пеплом, покается и вернёт наворованное. Но это из области фантастики!!!

gregor 13 января 2019 | 16:08

Люблинский суд Москвы вернул иск главы Росгвардии Виктора Золотова к политику Алексею Навальному
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Суд сказал Золотову ,что очень трудно будет не замечать ,что цена морковки в магазине 2 рубля , а Золотов покупает за 22 рубля .
Лучше заберите иск , сказал суд . Посмешище будет ,а не суд .

alo0000 13 января 2019 | 16:25

gregor: Киндерсюрприз на причастии получил указание не давать Навальному трибуну.

seryj_wolk 13 января 2019 | 16:11

В иске горе-енерала даже для продажного рфского суда недостаточно оснований! Но воровать он безнаказанно будет и дальше.

piter_ug 13 января 2019 | 16:18

Видимо, суду рекомендовано поучить истца уму-разуму.

sasass 13 января 2019 | 16:19

Дурость Золотогвардейца не необъяснима ....

ivar1964 13 января 2019 | 16:23

Видимо, Путин не желает выносить сор из избы, понимая, что на процессе могут всплыть очень неприятные вещи. А Золотов не понимает! А он должен чувствовать желания начальства за версту! По одному жесту. По движению брови! Рискует потерять доверие. А с доверием и ...

kiril007 13 января 2019 | 16:24

Золотов иди к Бурханычу он те поможет

interim 13 января 2019 | 16:24

смешно читать любые новости про некие суды в РФ. суда в РФ не существует. это фикция! как не существует выборов, нет полиции и правоохранителей. в России извращено самого понятие "права" и соблюдения писанных норм закона.. пора прекратить вводить людей в заблуждение.

plank1957 13 января 2019 | 16:25

Вопрос конечно очень интересный. Вот что может приключится, когда взваливаешь на себя слишком много полномочий. Можно остаться и вовсе без них.

vladimir1967 13 января 2019 | 16:26

Однозначно суду велели не брать иск. Ни каких нарушений из за которых не берут иск в суде быть не может, тем более у пиночетика, даже если иск написан матерными словами.

jamba 13 января 2019 | 16:31

Ясно, что причина отказа не ясна, и о ней можно строить только догадки!;)))))))))))) На месте Навального, я бы лепил горбатого о том, что Кремль не захотел раздувать историю, и давать ему очередной повод для волны!;))

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