Люблинский суд Москвы вернул иск главы Росгвардии Виктора Золотова к политику Алексею Навальному...

Причиной стали нарушения, обнаруженные в документе.

Генерал просил суд обязать Навального опровергнуть информацию из расследования «Они объедают Росгвардию». Золотов также требовал защиты чести, достоинства и деловой репутации — уже после записанного видеообращения, в котором обвинял политика в клевете и вызывал его на дуэль. Тогда в ответ Навальный предложил ему провести дебаты в эфире одного из телеканалов или на YouTube-канале, однако Золотов отказался со словами «Я на другое приглашал». Юрист ФБК Иван Жданов сообщил сегодня, что не знает точных причин возврата иска, но предположил что причины, из-за которых ранее он был оставлен без движения, не были устранены. Генерал Золотов ко всему прочему просил суд обязать Навального опровергнуть сведения из публикации Фонда и взыскать с политика компенсацию в размере одного миллиона рублей. Золотов отмечал, что в случае победы переведет деньги в один из детских домов. Речь в расследовании Навального и его коллег шла о закупках Росгвардией продуктов у мясокомбината «Дружба народов» по завышенным ценам. Политик утверждал, что это свидетельствует о коррупции в ведомстве, а это, в свою очередь, невозможно без участия его руководителя. Но уже в конце декабря тот же суд оставил иск без движения. Золотову дали для устранения недостатков время до 9 января. По состоянию на 10-е число никаких новых документов в суд представлено не было и в материалах судопроизводства теперь фигурирует отметка «возвращено».

В сентябре Военная прокуратура и Федеральная антимонопольная служба начали проверку мясокомбината «Дружба народов». Под занавес прошлого года стало известно, что предприятие останется единым поставщиком для Росгвардии и еще на один год.