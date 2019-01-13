Женская сборная России по биатлону впервые с 2012 года победила в эстафете 4 по 6 километров на этапе Кубка мира
Россиянки показали время 1 час 18 минут 46 секунд, затратив 8 дополнительных патронов. Вторыми стали немки, третьими – чешки. Этап кубка мира в Оберхофе завершится 13 января мужской эстафетной гонкой.
Комментарии9
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murad_manapov 13 января 2019 | 15:36
отлично, молодцы, ну хоть кто-то достижения показывает.
region62 13 января 2019 | 15:37
Молодцы !хотя.ради честности нужно посчитать невынужденные ошибки соперников.
pna 13 января 2019 | 15:47
region62: нет тут никакой честности. Выигрывают всегда те кто совершает меньше любых ошибок. А проигрывают все кто ошиби совершает. Таков закон спорта.
vitaly_mf23 13 января 2019 | 16:12
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zapadnay 13 января 2019 | 15:57
region62:
Как раз смотрела. Девчата молодцы, безусловно. Но и падения, и промахи других нам были в помощь.
Все отлично, если бы ещё Губерниев не горлопанил. Это просто кошмар.
mozhem_povtorit 13 января 2019 | 15:44
Опять допинг жрут, ничему не научились( Нужно их дисквалифицировать.
profi1962 13 января 2019 | 15:52
Молодчики!
zemljanka 13 января 2019 | 16:08
Красавицы!
Виват.
yakutt86 13 января 2019 | 16:14
Это как? Куда смотрят допинг-офицеры?? Они за что, блин, деньги получают??? Срочно проверить, опротестовать, отобрать и не пущать!!!