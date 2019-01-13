Полиция опровергла информацию о преследовании блогера, разместившего видео с похорон криминального авторитета

Полиция Хабаровского края опровергла информацию о преследовании блогера, разместившего видеозапись с похорон криминального авторитета. В краевом управлении МВД агентству РИА Новости сказали, что Виктора Торопцева лишь один раз приглашали на беседу – сразу после того, как он выложил видео в Интернет. О том, что блогера задержали – якобы за недействительные водительские права – накануне сообщал проект «ОВД-Инфо».

На этой неделе Виктор Торопцев поделился в соцсетях видеозаписью похорон криминального авторитета Юрия Зарубина. Он написал, что во время траурной церемонии в городе перекрывали движение. На прощание пришли высокопоставленные сотрудники УВД и прокуратуры. Силовые ведомства участие своих сотрудников в похоронах отрицают.