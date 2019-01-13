Полиция опровергла информацию о преследовании блогера, разместившего видео с похорон криминального авторитета
Полиция Хабаровского края опровергла информацию о преследовании блогера, разместившего видеозапись с похорон криминального авторитета. В краевом управлении МВД агентству РИА Новости сказали, что Виктора Торопцева лишь один раз приглашали на беседу – сразу после того, как он выложил видео в Интернет. О том, что блогера задержали – якобы за недействительные водительские права – накануне сообщал проект «ОВД-Инфо».
На этой неделе Виктор Торопцев поделился в соцсетях видеозаписью похорон криминального авторитета Юрия Зарубина. Он написал, что во время траурной церемонии в городе перекрывали движение. На прощание пришли высокопоставленные сотрудники УВД и прокуратуры. Силовые ведомства участие своих сотрудников в похоронах отрицают.
Комментарии7
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uhovostro 13 января 2019 | 15:40
Да никто его не преследует вовсе! Просто один раз вызвали на допрос (то есть, беседу), рассказали про уголовный кодекс и сколько ему полагается по статье о клевете, допили при нём ещё одну бутылку шампанского и пригласили в следующий раз проехаться в лес - погулять немного...
detul 13 января 2019 | 16:07
uhovostro: А зачем шампанское и лес ?? Умному человеку достаточно статьи о клевете. Или Вы этого блогера за отмороженного идиота держите?
vitaly_mf23 13 января 2019 | 16:12
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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novyrusich 13 января 2019 | 16:13
uhovostro: В краевом управлении МВД агентству РИА Новости сказали, что Виктора Торопцева лишь один раз приглашали на беседу.
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И этого оказалось достаточно.
Видео он сразу удалил.
Насчет шампанского и прочего, вы зря.
Ему просто сказали, что следующий раз его вызовут другие люди и в другое место.
Или просто встретят в его же подъезде.
vtodorol 13 января 2019 | 15:59
Колеса на машине проткнут или саму машину сожгут .Так это ж никак не будет связано.Чисто случайное совпадение.
unprejudiced 13 января 2019 | 16:03
я так понимаю этот блохер обедалася, завалив своим навозом всю квартиру после того как его вызвали на беседу. Или расчитывает что теперь его в западные страны позовут как страдальца?
unprejudiced 13 января 2019 | 16:09
не помешает проверить этого блохера на предмет связи с персонажем навральным и яблочниками