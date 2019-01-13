Z Архив новостей новости
5 16 6 2326
15:31, 13 января 2019

Главе Росгвардии вернули иск, который он подал против политика Алексея Навального

Виктор Золотов так и не устранил нарушения, допущенные при составлении документа, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Люблинский суд Москвы. На этой неделе суд сообщил, что оставил без движения иск о защите чести и достоинства. Золотову было предоставлено время для устранения недостатков. Впрочем, в пресс-службе суда не исключают, что глава Росгвардии воспользовался почтой, поэтому документы еще не дошли. Золотов просил обязать Навального в десятидневный срок опровергнуть сведения из расследования Фонда борьбы с коррупцией и взыскать с оппозиционера миллион рублей.

Комментарии

16

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

kessara 13 января 2019 | 15:38

Красавец во всем

sokal123 13 января 2019 | 15:42

kessara: Товарищ Генерал Армии.

vitaly_mf23 13 января 2019 | 16:13


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.






zapadnay 13 января 2019 | 16:12

Думаю, что все эти реверансы в виде исправления ошибок для того, чтобы потянуть время. Всем все понятно.
С Навальным тягаться, это ведь не кулаками махать. Здесь ум нужен.

ewlada 13 января 2019 | 15:45

Нельзя главе быть таким тупеньким. Суду на этот раз респект.

compare 13 января 2019 | 15:47

"ударник коммунистичьего труда",блин....))

cherepovets 13 января 2019 | 15:48

А зачем генералу миллион? Новую фуражку хочет купить?

beserkons 13 января 2019 | 15:50

Как в былые годы за бутылку нанял бы кого-нибудь. Может быть грамотно бы написали, а так очередной конфуз. Чему только в академии генштаба учат?

profi1962 13 января 2019 | 15:50

Обкакался лидер, но они немпростят , этио !Ё

kunst54 13 января 2019 | 15:51

Конечно, он написал неправильно, ведь 'в жопу' пишется раздельно, а 'насрать' - вместе".

otets_zvezdonyi 13 января 2019 | 15:52

если человек дебил, то он дебил во всем

(комментарий скрыт)

vtodorol 13 января 2019 | 15:54

Пережрал "женераль -охранник" сочных отбивных.Последняя вмятина от фуражки в сером веществе затянулась.

viktorova 13 января 2019 | 15:55

//суд сообщил, что оставил без движения иск о защите чести и достоинства.//

Честь и достоинство также остались без движения. И ни на метр не приблизились к золотову.

ft18 13 января 2019 | 15:57

По ходу, у него ещё и юристы - г...Ho.

vezdehod1 13 января 2019 | 16:02

Генерал армии совсем оборзел - даже составить Иск нормально не может.

hamasmustdie 13 января 2019 | 16:28

Дырку ты от портупеи получишь, а не Навального, пес смердящий

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 января Поздравить…

5 303 6 8200 08.01
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ С Россией остались только банановые республики С Россией остались только банановые республики О международной изоляции России и победе Украины и Петра Порошенко на духовном фронте…

5 217 6 27761 06.01
Kполитика, видео, рф, украина, общество, мнения
Блоги

Александр Минкин журналист

Русско-Японская война 1945-2018 Дурачьё как всегда завопило о предательстве, о гибели России. Но гибель не в островах, а в головах…

5 395 6 52249 06.01
Kистория, политика, япония, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

На улицах Москвы появятся камеры с системой распознавания лиц Это будет круто: преступники будут держаться подальше от Москвы, здесь им уже не спрятаться…

5 102 6 8508 11.01
Kобщество, безопасность, москва, мнения
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Христос любит каждого из нас Патриарх Кирилл: Христос любит каждого из нас Глава РПЦ поздравил верующих с Рождеством Христовым…

5 119 6 12431 07.01
8читать ;смотреть
Kрелигия, праздники, видео, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Сегодня день рождения у моего друга Андрея Малахова Я не знаю, в каких капсулах и где мы будем лежать, но я точно знаю, что в этих капсулах будет раздаваться один голос, по которому весь русскоязычный мир опознаёт себя. Это твой голос, Андрей…

5 87 6 9253 11.01
Kдень рождения, общество, праздники, мнения
Блоги

Андрей Кураев протодиакон

На чьей я стороне? Поэтому я не за и не против укроавтокефалии. Пусть этот, в общем-то, мелкий вопрос решают сами украинцы. А, решив, обнаружат, что вселенское счастье вместе с томосом не наступило…

5 150 6 39014 06.01
Kрпц, общество, религия, украина, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Сейчас у России тоже есть шанс переформатироваться. При Путине это, конечно, маловероятно, он уже показал свою нереформируемость. Но после Путина этот шанс есть точно, только я боюсь, что это будет срыв в деградацию, а не в перемены…

5 111 6 13173 10.01
#слушать 02:38:44 8читать ;смотреть $скачать 36.3 МБ
Kлитература, общество, видео, передачи
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Зеленского в президенты! Зеленский хочет мира, а я хочу, чтобы он хотя бы попробовал. А вдруг? Вот станет он президентом, и встретятся тогда два юмориста — Зеленский и Путин…

5 88 6 10446 11.01
Kукраина, политика, власть, мнения
Блоги

Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT

Для этого обязательно стать «представителем власти»? Но об'ясните мне, почему оскорблять власти нельзя, а остальных можно? Многодетную мамочку можно, ветерана, инвалида, героя России — всех можно. А замглавы департамента по надзору над исполнением хрен знает чего хрен знает где — нельзя…

5 193 6 23268 10:45
Kобщество, интернет, законы, мнения
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста При этом он отметил, что церковь вовсе не выступает против научного прогресса. Она обеспокоена из-за несвободы человеческой личности…

5 292 6 38146 07.01
Kрелигия, технологии, общество, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Трамп загнал себя в тупик Как ни парадоксально, чрезвычайное положение может стать удобным для Трампа выходом из положения: он и не пошел бы на уступки демократам, и в глазах избирателей сделал все возможное для строительства стены…

5 231 6 32624 11.01
Kтрамп, сша, политика, мексика, мнения
Блоги

+ Владимир Путин посетил рождественское богослужение Владимир Путин посетил рождественское богослужение Президент встретил праздник в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга…

5 184 6 27194 07.01
8читать ;смотреть
Kвидео, фото, религия, путин, события
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. председатель Фонда Бориса Немцова

Итоги работы в 2018 году (и задачи на 2019-й) Все нижеперечисленное – результат работы многих людей; в списке только те инициативы, свой вклад в которые считаю объективно существенным…

5 76 6 11543 10.01
Kполитика, оппозиция, мнения
Голосование
Важно ли вам, какой стране принадлежат Курильские острова?
5 98 6 16035 07.01
Блоги

Карина Орлова журналист

ФБР секретно расследовало Трампа как угрозу национальной безопасности Агенты также должны были выяснить, не работал ли Трамп на Россию — осознанно или ненамеренно попав под влияние Москвы…

5 166 6 28530 12.01
Kтрамп, спецслужбы, события

Популярное за неделю

Новости

Евгений Плющенко госпитализирован в Москве Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию обратился к врачам из-за сильной боли в спине…

5 17 6 10228
Интервью Венедиктовская среда

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Я всё время думал: А Путину это зачем?.. Главное — это не острова, а мирный договор. Что такое мирный договор с Японией? Это конец Второй мировой войне. Кто поставит точку во Второй мировой войне?..

5 143 6 73742 09.01
#слушать 48:25 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kяпония, политика, власть, курилы, путин, сша, видео, передачи
Голосование
Важно ли вам, какой стране принадлежат Курильские острова?
5 98 6 16035 07.01
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Магнитогорск, разъяснение происходящего Магнитогорск, разъяснение происходящего Я наконец поняла, что произошло в Магнитогорске…

5 279 6 359197 09.01
8читать ;смотреть
Блоги

+ «Что это за безобразие?! Людей подавили!» «Что это за безобразие?! Людей подавили!» В Курске устроили давку за бесплатными сладкими подарками…

5 189 6 97584 07.01
8читать ;смотреть
Kпроисшествия, общество, видео, курск, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7552526
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3858016

Сегодня в эфире