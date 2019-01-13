Главе Росгвардии вернули иск, который он подал против политика Алексея Навального

Виктор Золотов так и не устранил нарушения, допущенные при составлении документа, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Люблинский суд Москвы. На этой неделе суд сообщил, что оставил без движения иск о защите чести и достоинства. Золотову было предоставлено время для устранения недостатков. Впрочем, в пресс-службе суда не исключают, что глава Росгвардии воспользовался почтой, поэтому документы еще не дошли. Золотов просил обязать Навального в десятидневный срок опровергнуть сведения из расследования Фонда борьбы с коррупцией и взыскать с оппозиционера миллион рублей.