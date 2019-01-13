Главе Росгвардии вернули иск, который он подал против политика Алексея Навального
Виктор Золотов так и не устранил нарушения, допущенные при составлении документа, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Люблинский суд Москвы. На этой неделе суд сообщил, что оставил без движения иск о защите чести и достоинства. Золотову было предоставлено время для устранения недостатков. Впрочем, в пресс-службе суда не исключают, что глава Росгвардии воспользовался почтой, поэтому документы еще не дошли. Золотов просил обязать Навального в десятидневный срок опровергнуть сведения из расследования Фонда борьбы с коррупцией и взыскать с оппозиционера миллион рублей.
Комментарии16
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kessara 13 января 2019 | 15:38
Красавец во всем
sokal123 13 января 2019 | 15:42
kessara: Товарищ Генерал Армии.
vitaly_mf23 13 января 2019 | 16:13
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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zapadnay 13 января 2019 | 16:12
Думаю, что все эти реверансы в виде исправления ошибок для того, чтобы потянуть время. Всем все понятно.
С Навальным тягаться, это ведь не кулаками махать. Здесь ум нужен.
ewlada 13 января 2019 | 15:45
Нельзя главе быть таким тупеньким. Суду на этот раз респект.
compare 13 января 2019 | 15:47
"ударник коммунистичьего труда",блин....))
cherepovets 13 января 2019 | 15:48
А зачем генералу миллион? Новую фуражку хочет купить?
beserkons 13 января 2019 | 15:50
Как в былые годы за бутылку нанял бы кого-нибудь. Может быть грамотно бы написали, а так очередной конфуз. Чему только в академии генштаба учат?
profi1962 13 января 2019 | 15:50
Обкакался лидер, но они немпростят , этио !Ё
kunst54 13 января 2019 | 15:51
Конечно, он написал неправильно, ведь 'в жопу' пишется раздельно, а 'насрать' - вместе".
otets_zvezdonyi 13 января 2019 | 15:52
если человек дебил, то он дебил во всем
vtodorol 13 января 2019 | 15:54
Пережрал "женераль -охранник" сочных отбивных.Последняя вмятина от фуражки в сером веществе затянулась.
viktorova 13 января 2019 | 15:55
//суд сообщил, что оставил без движения иск о защите чести и достоинства.//
Честь и достоинство также остались без движения. И ни на метр не приблизились к золотову.
ft18 13 января 2019 | 15:57
По ходу, у него ещё и юристы - г...Ho.
vezdehod1 13 января 2019 | 16:02
Генерал армии совсем оборзел - даже составить Иск нормально не может.
hamasmustdie 13 января 2019 | 16:28
Дырку ты от портупеи получишь, а не Навального, пес смердящий