Компания «Аэрофлот» подтвердила информацию об инциденте в аэропорту Шереметьево

На борт воздушного судна действительно проник неизвестный мужчина, после чего были вызваны сотрудники авиационной безопасности. Мужчину передали представителям пограничной службы. Ранее источник агентства «Интерфакс» рассказал, что неизвестный человек проник на территорию аэродрома через вход для экипажей воздушных судов. Минуя рамку досмотра, он выбежал на летное поле и направился к ближайшему лайнеру, которым оказался самолет «Аэрофлота» Москва — Брюссель. Этому человеку удалось подняться на борт при помощи лестницы для технического персонала.