Пассажирский самолет, вылетающий в Прагу, выкатился за пределы взлетной полосы в Шереметьево

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство ТАСС. Пострадавших, по его данным, нет. На борту находились 40 человек, включая членов экипажа. Сейчас технические службы осматривают Боинг-737 на предмет повреждений.

В свою очередь, источник агентства «Интерфакс» отмечает, что это самолет авиакомпании Smartwings. Согласно этим данным, лайнер отнесло на сто метров влево от полосы.