Пассажирский самолет, вылетающий в Прагу, выкатился за пределы взлетной полосы в Шереметьево
Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство ТАСС. Пострадавших, по его данным, нет. На борту находились 40 человек, включая членов экипажа. Сейчас технические службы осматривают Боинг-737 на предмет повреждений.
В свою очередь, источник агентства «Интерфакс» отмечает, что это самолет авиакомпании Smartwings. Согласно этим данным, лайнер отнесло на сто метров влево от полосы.
Комментарии3
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pulalala 13 января 2019 | 16:03
Почистили взлетку боярышником.
Чехи не выдержали.
vitaly_mf23 13 января 2019 | 16:14
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
sasass 13 января 2019 | 16:28
Россию что-то не везет на атмосферном пространстве - тут санкции ни причем...