Сборная России выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону
Женская сборная России финишировала первой в эстафете 4х6 км, прошедшей в немецком Оберхофе в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону. Российская команда, в составе которой выступили Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт, допустила восемь неточных выстрелов.
Комментарии13
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novichok_ 13 января 2019 | 15:09
Отличная новость!
Успехов вам, российские биатлонисты!
dataan 13 января 2019 | 15:11
У Фархада очередная историка будет :))))
reaver 13 января 2019 | 15:36
dataan: Вам победа важнее или что сказал Фуркад? Истерика, кстати, обычно в ответ в россми происходит.
vitaly_mf23 13 января 2019 | 16:28
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kara 13 января 2019 | 15:16
умеет Эхо:
Российская команда, в составе которой выступили Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт, допустила восемь неточных выстрелов.
и возникает впечатление,что не заслуженно выиграли, потом еще и Илларионов правильно посчитает
haldey 13 января 2019 | 15:17
Еще один подарок Родине и всем россиянам на Новый Год)))
Молодцы)))
mulltipulti 13 января 2019 | 15:33
haldey: serhio_25__подарок Родине и всем россиянам на Новый Год)))
: -Юрлова новая ракета!
serhio_25__ 13 января 2019 | 15:21
Спустя 7 лет, наконец-то, победа
region62 13 января 2019 | 15:26
молодцы!
unprejudiced 13 января 2019 | 15:26
У либерды сегодня траур очередной. Слава России, слава команде Путина!
wild_division 13 января 2019 | 15:27
Нашли замену мельдонию.
reaver 13 января 2019 | 15:32
Этож стадо медведей где-то сдохло, молодцы.
lenia_kosoy 13 января 2019 | 15:36
...куда смотрят пидер-либерасты, почему не ищут допинг у россиянок! Ну ка пидер-либерасты мухой полетели искать допинг)))))))