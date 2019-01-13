Сборная России выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону

Женская сборная России финишировала первой в эстафете 4х6 км, прошедшей в немецком Оберхофе в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону. Российская команда, в составе которой выступили Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт, допустила восемь неточных выстрелов.