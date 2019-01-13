Z Архив новостей новости
5 30 6 1317
15:05, 13 января 2019

Новое оружие, которое призвано заменить пистолет Макарова, будет запущено в серийное производство уже в этом году

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Пистолет Макарова сильно устарел, — отметил в интервью РБК военный эксперт Виктор Литовкин.

По данным источника РБК в оборонной промышленности, производственной площадкой станет Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения, — дочернее предприятие Ростеха.

Комментарии

30

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

kreamssdick 13 января 2019 | 15:08

Интересно, а Лаврентия Берию из чего расстреливали? Говорят, сам Маршал Жуков

novichok_ 13 января 2019 | 15:12

Надеюсь, новый пистолет будут не хуже Макарова...

kreamssdick 13 января 2019 | 15:14

novichok_: Даже более лучше. Как все при путине

wild_division 13 января 2019 | 15:23

Пушки вместо масла работает во все времена.
А вот масло выпустить без пальмового масла не получается.
Жрите тогда свои стволы господа холопы.

vitaly_mf23 13 января 2019 | 16:28


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.






zapadnay 13 января 2019 | 15:29

Вместо того, чтобы открывать новые возможности в научной, медицинской, образовательной сферах, создаём новой оружие.
Что, будем опять ходить без штанов и не иметь туалетной бумаги?

homa_brutt 13 января 2019 | 15:57

zapadnay: /опять ходить без штанов и не иметь туалетной бумаги?/
Ну, для тебя это дело привычное,похоже.
А с пистолетом, которому 70 лет, нормально так ходить?

vezdehod1 13 января 2019 | 15:32

novichok_:
Надеюсь, новый пистолет будут не хуже Макарова...
=========================================================
Дело было не в бобине - безрукий полицай сидел в кабине.

(комментарий скрыт)

serhio_25__ 13 января 2019 | 15:24

kreamssdick: Так смешно читать, как эховских хомяков и укров коряжет от любой положительной новости в России.

kreamssdick 13 января 2019 | 15:26

serhio_25__: Эта новость для тебя хорошая, потому что исходит от твоих хозяев?: примитивные собачьи механизмы у тебя.

(комментарий скрыт)

watson_ 13 января 2019 | 15:30

serhio_25__: Это точно. А насчёт "макарова " то у него много недостатков, давно пора было заменить. Хотя это не первая необходимость, но какая разница выпускать не очень хороший и устаревший "макаров" или новый современный пистолет, там по моему есть два варианта, один примут на вооружение. Взять Италию, США, или даже Австрию у них стрелковое оружие всегда на уровне, а почему в России не должно?

ykra_dupa 13 января 2019 | 15:36

watson_: Ну " Макаров " при всех своих недостатках свою работу делал хорошо , взять к примеру борьку немцова !)))))

vezdehod1 13 января 2019 | 15:35

serhio_25__:
Так смешно читать, как эховских хомяков и укров коряжет от любой положительной новости в России.
==================================================================================
А чем ещё похвастаться может маршал Шойгу, кроме вооружения?

inspector15 13 января 2019 | 15:38

serhio_25__: выпуск новых видов оружия для тебя положительная новость? А тебя наверно коряжит от выпуска новых станков, машин, электроники...?

vtodorol 13 января 2019 | 15:39

serhio_25__: Это про новый пистолет для убийства -хорошая новость?!
Типа ,опять подарок россиянцам к 8 марта и 23 февраля.Путиноиды свихнулись непоправимо.Да и пистолет-то ,наверняка,будет дрянь.

wild_division 13 января 2019 | 15:39

serhio_25__: Ах ты вонючка пригожинская рада, что выпустили орудие убийства которое кого то лишит жизни.А вот, чтоб выпустить новый медицинский преппарат для сохранения жизней, страна не способна, тебя вонючку ваще не интересует? И когда вся страна собирает по крохам на операцию какому либо малышу, чтобы оплатить клинике на западе, тебя тоже не интересует?
Скажи ка пригожинская подстилка, ты почему так Россию ненавидишь?

alger 13 января 2019 | 15:42

serhio_25__: ага, как там отлил Димон :- "Денег нет, но можете подержать"

cromwel 13 января 2019 | 15:11

Господи, какое же счастье! Теперь нам будет чем застрелиться! Вот это я понимаю подарок всем россиянам к Новому году от нашего солнцеликого. Я просто в экстазе. С таким оружием пендосы нам не срашны! Главное узнать траекторию пули и сколько махов она летит. И мультик снять.

tetriz 13 января 2019 | 15:13

Фюрер обожает оружие. Старается привить это чувство нации.
Но нация на этот раз тупая попалась. Не нравятся ей ракеты и пистолеты... o_O

tv_victim 13 января 2019 | 15:16

Пистолетами воевать собрались? ну-ну... Только есть у меня подозрение, что новая поделка будет в раз хуже.

sarov 13 января 2019 | 15:21

tv_victim: Макаров - хотя бы старая добрая беретта. А чем заменят? Копировать будут или на лицензию разорятся? Это гиперзвук пилить можно, а пистолет надо живым людям давать, и чтобы не подвел!

piterjanis 13 января 2019 | 15:18

Это хорошо,плюс ещё рабочие места,производство и т.д

kreamssdick 13 января 2019 | 15:22

piterjanis: херня, раньше парабеллумами обходились и ничего, гражданскую войну выиграли, всех, кого надо, раскулачили, у кого загородные дворцы и квартиры по семь комнат

compare 13 января 2019 | 15:26

piterjanis: это,какие "места"? джамшутовые,с метлой? ты часом,не рехнулся,питекантроп сраный,ведь этих пукалок,не на Китай выпускать собрались,а для галочки..

piterjanis 13 января 2019 | 15:30

compare: зуб даёшь путиноид?

vtodorol 13 января 2019 | 15:46

piterjanis: типа,как взлетно-посадочная полоса в Шереметьево? "Узкий круг" знатно "распилил" бабло.Новые яхты,дворцы....,а вам "баллы пенсионные" на гроб и оградку.

alger 13 января 2019 | 15:49

piterjanis: на 4Д принтере печатать будут, 3Д в Китае, а червертое в правительстве.
а уж скока виолончелей закупят

alena01 13 января 2019 | 15:19

Очередной распил...
Но, наверное, это они и имеют в виду, когда говорят о "рывке"...

pionerka Зинаида Сацкая 13 января 2019 | 15:30

А детишек лечить? Нет?

rodom_neotkuda 13 января 2019 | 15:37

классный наверно будет пистолетик
то, что все кто стрелять умеет берету предпочитают, ерунда.. шейнин расскажет, что такого оружия не было, нет и не будет никогда и ни у кого
бабе маше, которая зимой не деревянное очко ходит, что-нибудь достанется из под этой игрушки?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 января Поздравить…

5 303 6 8200 08.01
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ С Россией остались только банановые республики С Россией остались только банановые республики О международной изоляции России и победе Украины и Петра Порошенко на духовном фронте…

5 217 6 27761 06.01
Kполитика, видео, рф, украина, общество, мнения
Блоги

Александр Минкин журналист

Русско-Японская война 1945-2018 Дурачьё как всегда завопило о предательстве, о гибели России. Но гибель не в островах, а в головах…

5 395 6 52249 06.01
Kистория, политика, япония, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

На улицах Москвы появятся камеры с системой распознавания лиц Это будет круто: преступники будут держаться подальше от Москвы, здесь им уже не спрятаться…

5 102 6 8508 11.01
Kобщество, безопасность, москва, мнения
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Христос любит каждого из нас Патриарх Кирилл: Христос любит каждого из нас Глава РПЦ поздравил верующих с Рождеством Христовым…

5 119 6 12431 07.01
8читать ;смотреть
Kрелигия, праздники, видео, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Сегодня день рождения у моего друга Андрея Малахова Я не знаю, в каких капсулах и где мы будем лежать, но я точно знаю, что в этих капсулах будет раздаваться один голос, по которому весь русскоязычный мир опознаёт себя. Это твой голос, Андрей…

5 87 6 9253 11.01
Kдень рождения, общество, праздники, мнения
Блоги

Андрей Кураев протодиакон

На чьей я стороне? Поэтому я не за и не против укроавтокефалии. Пусть этот, в общем-то, мелкий вопрос решают сами украинцы. А, решив, обнаружат, что вселенское счастье вместе с томосом не наступило…

5 150 6 39014 06.01
Kрпц, общество, религия, украина, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Сейчас у России тоже есть шанс переформатироваться. При Путине это, конечно, маловероятно, он уже показал свою нереформируемость. Но после Путина этот шанс есть точно, только я боюсь, что это будет срыв в деградацию, а не в перемены…

5 111 6 13173 10.01
#слушать 02:38:44 8читать ;смотреть $скачать 36.3 МБ
Kлитература, общество, видео, передачи
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Зеленского в президенты! Зеленский хочет мира, а я хочу, чтобы он хотя бы попробовал. А вдруг? Вот станет он президентом, и встретятся тогда два юмориста — Зеленский и Путин…

5 88 6 10446 11.01
Kукраина, политика, власть, мнения
Блоги

Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT

Для этого обязательно стать «представителем власти»? Но об'ясните мне, почему оскорблять власти нельзя, а остальных можно? Многодетную мамочку можно, ветерана, инвалида, героя России — всех можно. А замглавы департамента по надзору над исполнением хрен знает чего хрен знает где — нельзя…

5 193 6 23268 10:45
Kобщество, интернет, законы, мнения
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста При этом он отметил, что церковь вовсе не выступает против научного прогресса. Она обеспокоена из-за несвободы человеческой личности…

5 292 6 38146 07.01
Kрелигия, технологии, общество, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Трамп загнал себя в тупик Как ни парадоксально, чрезвычайное положение может стать удобным для Трампа выходом из положения: он и не пошел бы на уступки демократам, и в глазах избирателей сделал все возможное для строительства стены…

5 231 6 32624 11.01
Kтрамп, сша, политика, мексика, мнения
Блоги

+ Владимир Путин посетил рождественское богослужение Владимир Путин посетил рождественское богослужение Президент встретил праздник в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга…

5 184 6 27194 07.01
8читать ;смотреть
Kвидео, фото, религия, путин, события
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. председатель Фонда Бориса Немцова

Итоги работы в 2018 году (и задачи на 2019-й) Все нижеперечисленное – результат работы многих людей; в списке только те инициативы, свой вклад в которые считаю объективно существенным…

5 76 6 11543 10.01
Kполитика, оппозиция, мнения
Голосование
Важно ли вам, какой стране принадлежат Курильские острова?
5 98 6 16035 07.01
Блоги

Карина Орлова журналист

ФБР секретно расследовало Трампа как угрозу национальной безопасности Агенты также должны были выяснить, не работал ли Трамп на Россию — осознанно или ненамеренно попав под влияние Москвы…

5 166 6 28530 12.01
Kтрамп, спецслужбы, события

Популярное за неделю

Новости

Евгений Плющенко госпитализирован в Москве Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию обратился к врачам из-за сильной боли в спине…

5 17 6 10228
Интервью Венедиктовская среда

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Я всё время думал: А Путину это зачем?.. Главное — это не острова, а мирный договор. Что такое мирный договор с Японией? Это конец Второй мировой войне. Кто поставит точку во Второй мировой войне?..

5 143 6 73742 09.01
#слушать 48:25 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kяпония, политика, власть, курилы, путин, сша, видео, передачи
Голосование
Важно ли вам, какой стране принадлежат Курильские острова?
5 98 6 16035 07.01
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Магнитогорск, разъяснение происходящего Магнитогорск, разъяснение происходящего Я наконец поняла, что произошло в Магнитогорске…

5 279 6 359197 09.01
8читать ;смотреть
Блоги

+ «Что это за безобразие?! Людей подавили!» «Что это за безобразие?! Людей подавили!» В Курске устроили давку за бесплатными сладкими подарками…

5 189 6 97584 07.01
8читать ;смотреть
Kпроисшествия, общество, видео, курск, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7552526
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3858016

Сегодня в эфире