Новое оружие, которое призвано заменить пистолет Макарова, будет запущено в серийное производство уже в этом году
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Пистолет Макарова сильно устарел, — отметил в интервью РБК военный эксперт Виктор Литовкин.
По данным источника РБК в оборонной промышленности, производственной площадкой станет Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения, — дочернее предприятие Ростеха.
Комментарии30
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kreamssdick 13 января 2019 | 15:08
Интересно, а Лаврентия Берию из чего расстреливали? Говорят, сам Маршал Жуков
novichok_ 13 января 2019 | 15:12
Надеюсь, новый пистолет будут не хуже Макарова...
kreamssdick 13 января 2019 | 15:14
novichok_: Даже более лучше. Как все при путине
wild_division 13 января 2019 | 15:23
Пушки вместо масла работает во все времена.
А вот масло выпустить без пальмового масла не получается.
Жрите тогда свои стволы господа холопы.
vitaly_mf23 13 января 2019 | 16:28
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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zapadnay 13 января 2019 | 15:29
Вместо того, чтобы открывать новые возможности в научной, медицинской, образовательной сферах, создаём новой оружие.
Что, будем опять ходить без штанов и не иметь туалетной бумаги?
homa_brutt 13 января 2019 | 15:57
zapadnay: /опять ходить без штанов и не иметь туалетной бумаги?/
Ну, для тебя это дело привычное,похоже.
А с пистолетом, которому 70 лет, нормально так ходить?
vezdehod1 13 января 2019 | 15:32
novichok_:
Надеюсь, новый пистолет будут не хуже Макарова...
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Дело было не в бобине - безрукий полицай сидел в кабине.
serhio_25__ 13 января 2019 | 15:24
kreamssdick: Так смешно читать, как эховских хомяков и укров коряжет от любой положительной новости в России.
kreamssdick 13 января 2019 | 15:26
serhio_25__: Эта новость для тебя хорошая, потому что исходит от твоих хозяев?: примитивные собачьи механизмы у тебя.
watson_ 13 января 2019 | 15:30
serhio_25__: Это точно. А насчёт "макарова " то у него много недостатков, давно пора было заменить. Хотя это не первая необходимость, но какая разница выпускать не очень хороший и устаревший "макаров" или новый современный пистолет, там по моему есть два варианта, один примут на вооружение. Взять Италию, США, или даже Австрию у них стрелковое оружие всегда на уровне, а почему в России не должно?
ykra_dupa 13 января 2019 | 15:36
watson_: Ну " Макаров " при всех своих недостатках свою работу делал хорошо , взять к примеру борьку немцова !)))))
vezdehod1 13 января 2019 | 15:35
serhio_25__:
Так смешно читать, как эховских хомяков и укров коряжет от любой положительной новости в России.
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А чем ещё похвастаться может маршал Шойгу, кроме вооружения?
inspector15 13 января 2019 | 15:38
serhio_25__: выпуск новых видов оружия для тебя положительная новость? А тебя наверно коряжит от выпуска новых станков, машин, электроники...?
vtodorol 13 января 2019 | 15:39
serhio_25__: Это про новый пистолет для убийства -хорошая новость?!
Типа ,опять подарок россиянцам к 8 марта и 23 февраля.Путиноиды свихнулись непоправимо.Да и пистолет-то ,наверняка,будет дрянь.
wild_division 13 января 2019 | 15:39
serhio_25__: Ах ты вонючка пригожинская рада, что выпустили орудие убийства которое кого то лишит жизни.А вот, чтоб выпустить новый медицинский преппарат для сохранения жизней, страна не способна, тебя вонючку ваще не интересует? И когда вся страна собирает по крохам на операцию какому либо малышу, чтобы оплатить клинике на западе, тебя тоже не интересует?
Скажи ка пригожинская подстилка, ты почему так Россию ненавидишь?
alger 13 января 2019 | 15:42
serhio_25__: ага, как там отлил Димон :- "Денег нет, но можете подержать"
cromwel 13 января 2019 | 15:11
Господи, какое же счастье! Теперь нам будет чем застрелиться! Вот это я понимаю подарок всем россиянам к Новому году от нашего солнцеликого. Я просто в экстазе. С таким оружием пендосы нам не срашны! Главное узнать траекторию пули и сколько махов она летит. И мультик снять.
tetriz 13 января 2019 | 15:13
Фюрер обожает оружие. Старается привить это чувство нации.
Но нация на этот раз тупая попалась. Не нравятся ей ракеты и пистолеты... o_O
tv_victim 13 января 2019 | 15:16
Пистолетами воевать собрались? ну-ну... Только есть у меня подозрение, что новая поделка будет в раз хуже.
sarov 13 января 2019 | 15:21
tv_victim: Макаров - хотя бы старая добрая беретта. А чем заменят? Копировать будут или на лицензию разорятся? Это гиперзвук пилить можно, а пистолет надо живым людям давать, и чтобы не подвел!
piterjanis 13 января 2019 | 15:18
Это хорошо,плюс ещё рабочие места,производство и т.д
kreamssdick 13 января 2019 | 15:22
piterjanis: херня, раньше парабеллумами обходились и ничего, гражданскую войну выиграли, всех, кого надо, раскулачили, у кого загородные дворцы и квартиры по семь комнат
compare 13 января 2019 | 15:26
piterjanis: это,какие "места"? джамшутовые,с метлой? ты часом,не рехнулся,питекантроп сраный,ведь этих пукалок,не на Китай выпускать собрались,а для галочки..
piterjanis 13 января 2019 | 15:30
compare: зуб даёшь путиноид?
vtodorol 13 января 2019 | 15:46
piterjanis: типа,как взлетно-посадочная полоса в Шереметьево? "Узкий круг" знатно "распилил" бабло.Новые яхты,дворцы....,а вам "баллы пенсионные" на гроб и оградку.
alger 13 января 2019 | 15:49
piterjanis: на 4Д принтере печатать будут, 3Д в Китае, а червертое в правительстве.
а уж скока виолончелей закупят
alena01 13 января 2019 | 15:19
Очередной распил...
Но, наверное, это они и имеют в виду, когда говорят о "рывке"...
pionerka Зинаида Сацкая 13 января 2019 | 15:30
А детишек лечить? Нет?
rodom_neotkuda 13 января 2019 | 15:37
классный наверно будет пистолетик
то, что все кто стрелять умеет берету предпочитают, ерунда.. шейнин расскажет, что такого оружия не было, нет и не будет никогда и ни у кого
бабе маше, которая зимой не деревянное очко ходит, что-нибудь достанется из под этой игрушки?