Новое оружие, которое призвано заменить пистолет Макарова, будет запущено в серийное производство уже в этом году

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Пистолет Макарова сильно устарел, — отметил в интервью РБК военный эксперт Виктор Литовкин.

По данным источника РБК в оборонной промышленности, производственной площадкой станет Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения, — дочернее предприятие Ростеха.