Пассажирский самолет сошел со взлетной полосы во время вылета из «Шереметьево» в Прагу, сообщил «Интерфаксу» в воскресенье источник в авиадиспетчерских службах. «Самолет авиакомпании Smartwings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после 300 метров разбега перед взлетом из «Шереметьево». Экипаж не удержал самолет, и тот отнесло на 100 метров влево от полосы», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что на борту находились 40 пассажиров. Никто не пострадал. «Интерфакс» не располагает официальным подтверждением данной информации