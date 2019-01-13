Правительство Греции поставит в парламенте вопрос о доверии кабмину
Такое решение премьер Алексис Ципрас принял после раскола правящего блока на фоне переименования Македонии в Северную Македонию.
Поводом для проведения голосования о вотуме доверия правительству Алексиса Ципраса стал выход из него представителей оппозиционной партии «Независимые греки». Ее лидер Панос Камменос, в свою очередь, ушел в отставку с поста министра обороны. Политик заявил о несогласии с переименованием Македонии в Республику Северная Македония, считая, что это слово должно быть вовсе исключено из названия балканской страны. По словам Камменоса, из-за этого он будет голосовать против доверия правительству Ципраса. Соглашение о смене названия Македонии было зафиксировано в договоре между Афинами и Скопье в июне прошлого года. Несколько дней назад соответствующие поправки в конституцию ратифицировал македонский парламент. Для вступления соглашения в силу теперь необходимо одобрение греческих депутатов.
Ранее Афины блокировали вступление Македонии в ЕС и НАТО, поскольку в Греции есть одна из областей с таким же названием.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_mf23 13 января 2019 | 16:29
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.