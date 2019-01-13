Правительство Греции поставит в парламенте вопрос о доверии кабмину

Такое решение премьер Алексис Ципрас принял после раскола правящего блока на фоне переименования Македонии в Северную Македонию.

Поводом для проведения голосования о вотуме доверия правительству Алексиса Ципраса стал выход из него представителей оппозиционной партии «Независимые греки». Ее лидер Панос Камменос, в свою очередь, ушел в отставку с поста министра обороны. Политик заявил о несогласии с переименованием Македонии в Республику Северная Македония, считая, что это слово должно быть вовсе исключено из названия балканской страны. По словам Камменоса, из-за этого он будет голосовать против доверия правительству Ципраса. Соглашение о смене названия Македонии было зафиксировано в договоре между Афинами и Скопье в июне прошлого года. Несколько дней назад соответствующие поправки в конституцию ратифицировал македонский парламент. Для вступления соглашения в силу теперь необходимо одобрение греческих депутатов.

Ранее Афины блокировали вступление Македонии в ЕС и НАТО, поскольку в Греции есть одна из областей с таким же названием.