Часть крыши на площади 300 кв.метров обрушилась на предприятии в Орле
Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на Городскую единую диспетчерскую службу. Там говорят, что никто не пострадал. Повреждено здание предприятия, которое занимается переработкой мусора.
Комментарии5
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tv_victim 13 января 2019 | 15:08
Это прорыв!
vitaly_mf23 13 января 2019 | 16:29
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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putin_itogy 13 января 2019 | 15:09
Зима.
Подкралась незаметно.
andy66 13 января 2019 | 16:00
ну кто мог знать что снег такой тяжелый?
vilingrad 13 января 2019 | 16:07
Все вокруг дохнет, рушится и гниет. Никакой другой страны не знаю, где в такой же жопе человек!