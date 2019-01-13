В московском аэропорту «Шереметьево» задержали незаконно проникшего на борт самолета мужчину

На территорию аэродрома неизвестный мужчина проник через вход одного из терминалов, предназначенный для экипажей воздушных судов, пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Как нарушителю удалось обойти все кордоны безопасности, не привлекая к себе внимания, неясно. После рамки досмотра он выбежал на летное поле и двинулся к ближайшему самолету. Им оказался лайнер компании «Аэрофлот», который должен был вылететь в Брюссель. По словам собеседника агентства, на борт мужчина поднялся по лестнице для технического персонала, который готовит самолет к отправлению. Об этом сразу же сообщили пограничникам, они и задержали нарушителя. Официального подтверждения этой информации пока нет. Как сообщает телеканал «Дождь», при себе у мужчины не было ни документов, ни ручной клади.

Из-за инцидента вылет самолета был задержан