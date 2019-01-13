Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» подписал контракт с российским полузащитником Александром Самедовым

Об этом сообщает пресс-служба команды. Условия соглашения с 34-летним игроком не разглашаются, пишет агентство ТАСС. В составе сборной России Самедов летом участвовал в домашнем чемпионате мира, где сыграл во всех пяти матчах национальной команды. После мирового первенства Самедов завершил карьеру в сборной России.