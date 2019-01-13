Власти Польши собираются построить искусственный остров в Калининградском заливе
Об этом сообщает местное издание Оnet со ссылкой на тендерную документацию правительственных структур. Предполагается, что площадь острова составит более 180 гектаров. Землю для него добудут при строительстве канала через Балтийскую косу.
Комментарии10
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zmeelov_1 13 января 2019 | 14:34
Гринпис умер?
ura_123 13 января 2019 | 14:48
zmeelov_1: Ты где рассмотрело связь между Гринпис и строительством острова???
zmeelov_1 13 января 2019 | 14:56
ura_123: А остров экологии Балтийского моря не нарушает? Японцы строят острова в океане. Он большой. А вони подпиндосов от трубы по дну Балтии было больше, чем от всего дерьма живых организмов, произведённого за год)))
za_stalina 13 января 2019 | 14:35
Это американцам заместо крыма подарят)))
ura_123 13 января 2019 | 14:50
za_stalina: Ага,и там обязательно станут танки НАТЫ ! Как раз напротив ваших отсмеявшихся Искандеров)))
serhio_25__ 13 января 2019 | 14:56
ura_123: А рыть остров будут великие укры. Опыт в рытье морей и насыпей гор у них самый большой.
parasuk_ 13 января 2019 | 14:39
Полякам слава протоукров покоя не дает :)
buzukin075 13 января 2019 | 14:48
Как бы польское очко не треснуло! Полагаю, клинышек для починки уже приготовлен. И молоток есть. И прицел исправен :) Похоже, команда Болека-Лелека сменилась после Смоленска на еще более тупую...
timwlad95 13 января 2019 | 14:49
Власти Польши собираются построить искусственный остров в Калининградском заливе
Об этом сообщает местное издание Оnet со ссылкой на тендерную документацию правительственных структур. Предполагается, что площадь острова составит более 180 гектаров. Землю для него добудут при строительстве канала через Балтийскую косу.
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У Польши денег нет себя содержать.
Даже двух миллиардов долларов в год найти не могут чтобы американцам заплатить за нахождение постоянной военной базы.
И экономики в Польше тоже нет.
Так что очередная еврейская лживая лабуда для устрашения России,чтобы вытребовать от России денег на содержание еврейских общин.
Расстреливать надо евреев прям в синагогах как сборища террористов ,как это в США делают,чтобы усмирять этот еврейских терроризм против властей.
К стати, в США это довольная частая практика ,расстрел как террористов протестантских сект прям в ихних сборных пунктах.
tvitov66 13 января 2019 | 14:56
timwlad95: •
Неужели вас даже в гугле забанили? ВВП на душу населения:
Польша - 13 811,66 USD
Россия - 10 743,10 USD