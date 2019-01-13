В Красноярске памятник жертвам политических репрессий фактически превратили в парковку
Об этом сообщает местный сайт «Городские новости». Он пишет, что автомобилисты заезжать практически на сам памятник, несмотря на то, что рядом есть пространство для стоянки автомобилей. Монумент был открыт в 2001 году по инициативе общества «Мемориал».
Комментарии8
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plidurok Андрей Филимонов 13 января 2019 | 14:36
Кажется Александр Сергеевич Пушкин говорил о том, что культура начинается с уважения к своим предкам.
cite 13 января 2019 | 14:42
plidurok: Предки этих автомобилистов - вертухаи, которым у нас всегда почет и уважение.
konogen 13 января 2019 | 14:36
Я бы не стал возбуждаться если бы пару таких авто спалили...
timwlad95 13 января 2019 | 14:39
В Красноярске памятник жертвам политических репрессий фактически превратили в парковку
Об этом сообщает местный сайт «Городские новости». Он пишет, что автомобилисты заезжать практически на сам памятник, несмотря на то, что рядом есть пространство для стоянки автомобилей. Монумент был открыт в 2001 году по инициативе общества «Мемориал».
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Ну люди то знают,что политические репрессии это профанация. Есть враги народа и государства воры и предатели которых надо истреблять,чтобы не истребили государство и население ради своих алчных амбиций.
Евреев надо истреблять,чтобы не истребили государство и населения ради своих алных амбиций.
Ну нельзя дебила от природы умственного отсталого еврея научить ответственности и работе во благо общества.И денег нет содержать растущее стадо дебилов желающих халяв.
То само самой как и сказано в Библии ,такое еврее стадо подлежит истреблению.
kreamssdick 13 января 2019 | 14:39
Саморезов купить и насыпать
timwlad95 13 января 2019 | 14:52
kreamssdick: Саморезов купить и насыпать
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Ну тут же ясно написано,не рой другим яму,сам в неё попадёшь.
Так что будет у тебя kreamssdick полна жопа саморезов.
parasuk_ 13 января 2019 | 14:43
А хомячки превратили прекрасный Москворецкий мост в стойбище некрофилов
buzukin075 13 января 2019 | 14:43
Памятников больше чем репрессий. Пора бы уже заканчивать раздирать коросты - Алексеева померла, Пономарев на старте в лучший мир, остались Минкин да Сванидзе с Женькой Соколовой. Вот вымрут - и будет либерастам щастье, только гавкнут - их сразу в колымский зиндан имени Нафтатина Френкеля :)