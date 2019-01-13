В Красноярске памятник жертвам политических репрессий фактически превратили в парковку

Об этом сообщает местный сайт «Городские новости». Он пишет, что автомобилисты заезжать практически на сам памятник, несмотря на то, что рядом есть пространство для стоянки автомобилей. Монумент был открыт в 2001 году по инициативе общества «Мемориал».