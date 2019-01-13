В Баварии около 2 тысяч человек оказались заблокированными на курорте Бальдершванг

Это произошло после схода лавины. Среди тех, кто оказался отрезанными от мира – как местные жители, так и туристы. В правоохранительных органах Германии говорят, что у людей есть все необходимое. Работа линий электропередач не нарушена, поэтому эвакуация не планируется, обсуждаются дальнейшие действия.