В Баварии около 2 тысяч человек оказались заблокированными на курорте Бальдершванг
Это произошло после схода лавины. Среди тех, кто оказался отрезанными от мира – как местные жители, так и туристы. В правоохранительных органах Германии говорят, что у людей есть все необходимое. Работа линий электропередач не нарушена, поэтому эвакуация не планируется, обсуждаются дальнейшие действия.
Комментарии2
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wicked_digger 13 января 2019 | 14:42
Вывселжете! Такое может быть только в Крыму, попранном пятой кровавого тирана Путина, в благословенной Европе такого быть не может!
ukretotakoividskota 13 января 2019 | 14:44
шланг он ив африке шланг.