Власти Челябинской области сегодня должны начать перечислять деньги на новые квартиры жителям частично рухнувшего дома
Власти Челябинской области сегодня должны начать перечислять деньги на новые квартиры жителям частично рухнувшего дома в Магнитогорске. По словам заместителя губернатора Сергея Шаля, подать документы люди, оставшиеся без жилья, смогут до сентября. Не позднее декабря им нужно будет подобрать квартиру, чтобы потом обратиться к властям за деньгами. Жители разрушенных квартир смогут претендовать на выплаты из расчета около 32 тысяч рублей за 1 кв. метр.
Списки составляли на основании заключения экспертов, рассказал ранее начальник управления пресс-службы региона Дмитрий Федечкин.
Взрыв в жилом доме произошел в Магнитогорске 31 декабря. Погибли 39 человек. Основная официальная версия – взрыв бытового газа.
Комментарии1
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astet 13 января 2019 | 14:37
Что за бред?
Почему нет прямого эфира,
чтобы я смог убедиться,
что сердобольный Дубровский работает в выходные дни?
И главное смысл -
завтра в обычный рабочий понедельник будет поздно?
Когда закончится эта дешёвая показуха
всех этих путинских оборотней???