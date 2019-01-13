Число жертв взрыва в Париже увеличилось до четырех
Под завалами найдено тело женщины, сообщает радиостанция «Франс Энфо» со ссылкой на прокуратуру. Ранее официально была подтверждена гибель двух пожарных и гражданки Испании. Почти 50 человек пострадали.
Взрыв произошел в булочной в центре французской столицы. По предварительным данным, к происшествию привела утечка газа.
Комментарии2
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grazschdanin 13 января 2019 | 14:43
Под завалами найдено тело женщины, сообщает радиостанция «Франс Энфо»
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Этому Шарли, которые Ебдо, посветят отдельную карикатуру.
alehan22748 13 января 2019 | 14:55
grazschdanin: вся приЖопинская говно шушера затаила дыхание и молится своему лысому фюреру чтобы количество жертв в Париже хоть чуть-чуть увеличилось.
Очень хотелось чтоб в Париже было как в Магнитогорске, но не получается, не складывается...даже близко нет. В Париже действительно был бытовой инциндент, а вот в магнитке ж...па полная:(((