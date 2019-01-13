Число жертв взрыва в Париже увеличилось до четырех

Под завалами найдено тело женщины, сообщает радиостанция «Франс Энфо» со ссылкой на прокуратуру. Ранее официально была подтверждена гибель двух пожарных и гражданки Испании. Почти 50 человек пострадали.

Взрыв произошел в булочной в центре французской столицы. По предварительным данным, к происшествию привела утечка газа.