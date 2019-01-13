Новым главой МВД Петербурга, по всей вероятности станет бывший начальник городского Центра по борьбе с экстремизмом
Так утверждают источники. Подробности «Эху» рассказал замглавы главного редактора сайта «Фонтанка» Евгений Вышенков.
О вероятном назначении Михаила Ильина сообщает со ссылкой на источники и сайт РБК.
Комментарии3
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kottigr1 13 января 2019 | 14:11
Национальную полицию потихонечку переназначают в Gestapo... SS - росгвардия(царская охранка) ведь уже есть..
demosua 13 января 2019 | 14:45
Скоро экстремистами назовут всех несогласных с властью... Богатый русский язык... И богатые возможности у власти...
kaplan911 13 января 2019 | 14:48
Ну канешно.
Ведь экстремизм это борьба против своих, имеющих другое мнение,
не удовлетворяющее нынешнюю мафиозоклановую ввласть.
Душегубов и убийц.