В России, по некоторым данным, уже в этом году может начаться серийное производство нового оружия на смену пистолету Макарова. Предполагается, что решение об этом будет принято в марте.

На производство нового пистолета для Минобороны, получившего название «Удав», претендуют три площадки, рассказал источник агентства РИА Новости. Это «Вятские поляны», «Калашников» и ЦНИИточмаш. При этом собеседник интерент-издания РБК сказал, что решение уже принято в пользу института точного машиностроения. По его словам, только он обладает необходимой технической документацией и может обеспечить качественную сборку. Окончательные сроки начала серийного производства, добавили источники, в марте определит межведомственная комиссия. Чуть ранее в ЦНИИточмаш прошли испытания пистолета «Удав». Об этом сообщил его разработчик – госкорпорация «Ростех». Там добавили, что новое огнестрельное оружие, сделанное под калибр патрона 9х21 мм, подверглось механическому и климатическому воздействию. Также в «Ростехе» рассказали, что пистолет устойчиво работал в температурном диапазоне от +50 до -70 градусов по Цельсию.

Пистолет Макарова был принят на вооружение в 1951 году и сейчас является наиболее распространенным среди российских силовиков.