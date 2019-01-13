В России, по некоторым данным, уже в этом году может начаться серийное производство нового оружия
В России, по некоторым данным, уже в этом году может начаться серийное производство нового оружия на смену пистолету Макарова. Предполагается, что решение об этом будет принято в марте.
На производство нового пистолета для Минобороны, получившего название «Удав», претендуют три площадки, рассказал источник агентства РИА Новости. Это «Вятские поляны», «Калашников» и ЦНИИточмаш. При этом собеседник интерент-издания РБК сказал, что решение уже принято в пользу института точного машиностроения. По его словам, только он обладает необходимой технической документацией и может обеспечить качественную сборку. Окончательные сроки начала серийного производства, добавили источники, в марте определит межведомственная комиссия. Чуть ранее в ЦНИИточмаш прошли испытания пистолета «Удав». Об этом сообщил его разработчик – госкорпорация «Ростех». Там добавили, что новое огнестрельное оружие, сделанное под калибр патрона 9х21 мм, подверглось механическому и климатическому воздействию. Также в «Ростехе» рассказали, что пистолет устойчиво работал в температурном диапазоне от +50 до -70 градусов по Цельсию.
Пистолет Макарова был принят на вооружение в 1951 году и сейчас является наиболее распространенным среди российских силовиков.
Комментарии29
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vladimirgornitsky 13 января 2019 | 14:08
В России, по некоторым данным, уже в этом году может начаться серийное производство нового оружия
Гиперзвуковой пистолет с непредсказуемой траекторией полета пули...
novyrusich 13 января 2019 | 14:18
vladimirgornitsky: Будем надеяться, что хоть пистолеты делать еще могут.
Хотя бы в НИИ.
Волн в США и в Израиле вроде бы есть уже снайперские винтовки, у которых полет пули корректируется после выстрела.
В России тоже пытались что-то подобное сконструировать, но не вышло и бросили.\----------------
Военный подрядчик США DARPA, специализирующийся на разработке передового вооружения, сообщил о создании пуль для снайперских винтовок, которые способны изменять траекторию полета после выстрела, чтобы гарантировать поражение цель.
Самонаводящиеся снаряды пятидесятого калибра получили название EXACTO. Пули оснащены оптическими датчиками в передней части и боковыми гребнями, которые способны корректировать движение.
В DARPA утверждают, что они могут аннулировать отклонения, возникшие из-за плохой погоды, ветра, дальнего расстояния или человеческого фактора. Снаряды способны даже на резкие изменения траектории.
По словам разработчиков, система настолько проста в применении, что во время испытаний даже неопытные снайперы, использующие ее впервые, смогли сразу поразить движущуюся цель. Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://news.rambler.ru/weapon/41287564/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
kuchumka 13 января 2019 | 14:24
novyrusich: тупой еврей, а ты каким боком к этим разработкам? Твой Израиль умеет только копировать чужое или переделывать чужое, а на свое у вас руки из задницы растут.
novyrusich 13 января 2019 | 14:34
kuchumka: Пидорасенок. все чем ты сейчас пользуешься разработано в Израиле.
11 января 2019
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В США решили усилить свою систему противовоздушной-противоракетной обороны с помощью Израиля. Так, сообщается, что для нужд американской армии по защите воздушных рубежей США у Израиля планируется закупить две батареи систем ПВО-ПРО малой дальности «Железный купол». Контракт предполагает осуществление таких поставок к 2020 году.
Новый контракт на поставку комплексов активной защиты Trophy для танков Abrams вооруженных сил США
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January 12th, 13:40
8 января 2019 года компания Leonardo DRS (американское отделение итальянской Leonardo) сообщила, что получила контракт стоимостью 79,6 млн долл на поставку израильских комплексов активной защиты (КАЗ) Rafael Trophy для оснащения танков Abrams армии и корпуса морской пехоты США. Leonardo DRS выступает американским партнером израильской компании Rаfael Advanced Defense Systems по поставкам КАЗ серии Trophy министерству обороны США. Общая же стоимость планируемого контракта с дополнениями должна составить более 200 млн долл.
Количество заказанных комплектов КАЗ не раскрывается, однако в пресс-релизе Leonardo DRS цитируется заявление компании Rafael о том, что общий портфель заказов на КАЗ Trophy от всех заказчиков "близок к 1500 единицам".
Напомним, что 28 сентября 2017 года армия США выдала подразделению General Dynamics Land Systems корпорации General Dynamics "пилотный" контракт на оснащение израильскими КАЗ Trophy, поставляемыми Leonardo DRS, танков M1A2 SEPv2 Abrams комплекта первой бронетанковой бригады штатного состава в 87 танков, который должен был быть реализован к 29 марта 2019 года, Общая стоимость модернизации с оснащением КАЗ Trophy бригадного комплекта танков (87 танков) оценивается в 150 млн долл.
kuchumka 13 января 2019 | 14:38
novyrusich: ты идиот ибо израильский купол это переделанный советский с-200, это говорит о том что вы криворукие плагиторы, да и купол этот у вас получился дырявым и сбивает в лучшем случае десять процентов из ста)))
novyrusich 13 января 2019 | 14:47
kuchumka: пидорасенок пригожинский, иди еще раз обрез пригожинский пососи, может ума наберешься.
А то ты абсолютный бред несешь.
Железный купол сбивает 95% целей.
Это установлено испытаниями в СШа, только после этого они его купили.
Их системы сбивают меньший процент ракет.
Про С-200 и говорить смешно. Хотя он тоже евреями сконструирован.
kuchumka 13 января 2019 | 14:53
novyrusich: я не пригожинский ибо пригожин еврей, а я антисемит. Пригожин твой братан-землячок, такое же овно как и ты. Хватит нести пургу, у США своих комплексов пво навалом, а все что есть в израиле или плохой плагиат или модернезированное советское, российское, американское. Как сбивает купол хамасовские ракеты мы знаем, одну из десяти. С-200 вы переделали в купол ибо у вас нет фундамента знаний, эволюции пво, вот вы и воруете чужое. Лошары.
lager23 13 января 2019 | 14:37
kuchumka: Твой Израиль умеет только копировать чужое или переделывать чужое
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Кремлебот, поэтому РФ закупает у Израиля технологии «вчерашних» дронов и не может сделать танк для пустыни и южных широт лучше израильской «Меркавы»?
kuchumka 13 января 2019 | 14:42
lager23: ты больной? Для чего нам делать танк для пустыни?))) У нас ее нет!!! Танк Меркава это овно, тяжелый, неповоротливый, с низкой скорострельностью, без автомата заряжания, поэтому это овно в мире никому не надо ибо это шедевр криворукости. Это все что ты вспомнил маде ин израиль? Может есть истребители, бомбардировщики,транспортные самолеты, вертолеты разных классов, может корабли, подводные лодки?))))
mulltipulti 13 января 2019 | 14:38
kuchumka: -Твой Израиль умеет только копировать
///
Про пенсионный возраст немножк...
Доля мужчин, доживающих до 65 лет:
Швейцария: 90%
Швеция: 90%
Италия: 89%
Норвегия: 89%
Канада: 88%
Япония: 88%
Великобритания: 88%
Германия: 86%
Франция: 85%
Китай: 84%
США: 82%
Россия: 57%
Вот и всё, что нужно знать про путенскую реформу...
kuchumka 13 января 2019 | 14:44
mulltipulti: тупой, мы вообще то про оружие говорим.
kapitonovih_37 13 января 2019 | 14:25
у каклов пуканы начали рваться...с большим треском...
ura_123 13 января 2019 | 14:52
kapitonovih_37: Судя по твоей аватаре,то да!
vikwlad 13 января 2019 | 14:19
Вряд ли сейчас в России может появиться какое-то супер оружие или даже суперпистолет. Нет ни специалистов, ни современных технологий.
gs1112 13 января 2019 | 14:26
Пистолет ручной сборки, по цене авто люкс класса. Только братья Ротенберги способны выполнить грандиозную задачу по перевооружению армии РФ и своего личного флота яхт.
rodom_neotkuda 13 января 2019 | 14:08
это правильно
зачем думать чтоб кормить, лечить, учить.. когда можно просто убивать
seryj_wolk 13 января 2019 | 14:22
rodom_neotkuda: Чем стремительнее гонка вооружений, тем быстрее развал рфии! Подтверждено практикой.
kottigr1 13 января 2019 | 14:08
«Пушки вместо масла!»
(Kanonen statt Butter - популярный пропагандистский лозунг в Третьем рейхе.)
ura_123 13 января 2019 | 14:09
Наконец то появится (рожки) отечественный а-ля Глок)))) ... с 1951 года.
А где хвалёные Грачи,дающие осечку 50/50 и с износом после 500 выстрелов?
kuchumka 13 января 2019 | 14:18
ura_123: хохол ты несешь шизофреничную пургу.
kreamssdick 13 января 2019 | 14:11
Ну не сливочного масла же)))
zmeelov_1 13 января 2019 | 14:40
kreamssdick: А кому-то в России не хватает масла, чебурген
kuchumka 13 января 2019 | 14:16
Пистолет Макарова конечно себя изжил во всех отношениях и менять его нужно было начинать еще лет пятнадцать назад.
demosua 13 января 2019 | 14:23
На следующие 50 лет - пистолет "точмаш"!...
grs_alx_112018 13 января 2019 | 14:27
Тут ведь главное то что патрон обладает повышенной бронебойностью, обеспечивающей уверенной поражение !!! Это не для ментов, это армейский пистолет со всеми необходимыми прибабахами.
evgeny_biolog 13 января 2019 | 14:27
Интересно, а мальчиков в этом году в России не больше родится, чем обычно?
furk 13 января 2019 | 14:30
А зачем было изобретать велосипед заново? Под истинно русский патрон 9×21? А чего не под общепризнанный стандартный патрон 9×19?
lager23 13 января 2019 | 14:32
Чуть ранее в ЦНИИточмаш прошли испытания пистолета «Удав»
//////::
Как же назвать новый пистолет... может быть «Окурок 9 на 21»?
unprejudiced 13 января 2019 | 14:34
Слава великому российскому оружию. Каколики, там там ваше единственное новое оружие молот, сколько укрвоенных он уже убил, вроде 12 человек?