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14:03, 13 января 2019

Главе Росгвардии вернули иск, который он подал против политика Алексея Навального

Виктор Золотов так и не устранил нарушения, допущенные при составлении документа, сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на Люблинский суд Москвы. На этой неделе суд сообщил, что оставил без движения иск о защите чести и достоинства. Золотову было предоставлено время для устранения недостатков. Впрочем, в пресс-службе суда не исключают, что глава Росгвардии воспользовался почтой, поэтому документы еще не дошли. Золотов просил обязать Навального в десятидневный срок опровергнуть сведения из расследования Фонда борьбы с коррупцией и взыскать с оппозиционера миллион рублей.

Комментарии

19

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kottigr1 13 января 2019 | 14:06

Навальный - это единственный человек который может спасти Путина от печальной участи Каддафи в случае наступления "грандиозного шухера".. Его беречь нужно.. А вот желающих занять место дежурного "цепного пса" на место Золотова найдется немало..

timber_head 13 января 2019 | 14:11

"Виктор Золотов так и не устранил нарушения, допущенные при составлении документа"

И почему я не верю, что ему не смогли грамотно составить иск? Видимо, этому идиоту прямым текстом сверху сказали: "Витя, тебя взяли с поличным - спускай это дело на тормозах. Доказательства твоего воровства так однозначны, что тебя посадить придется - никакой суд не "замажет" что твои закупочные цены в разы выше розничных".

lenin3 13 января 2019 | 14:30

timber_head: просто,если Золотов "устранит нарушения",т.е.вычеркнет все нецензурные слова,то и иска никакого не будет...)))

timber_head 13 января 2019 | 14:33

lenin3: Смех-смехом, а факт-фактом. Все мы прекрасно понимаем, что если бы Золотов действительно хотел подать иск - он был бы оформлен грамотнее не придумаешь. Витпек бы просто позвонил в Минюр или прокуратуру и сказал: "Ребята, сделайте", хотя и у него самого, думаю, юридическая служба есть. Но этого не произошло. Значит, на это есть "вышестоящие" причины.

oleg_andreevich 13 января 2019 | 14:31

timber_head: зря не верите. Ему действительно не смогли составить иск - ни одного адвоката приличного не нашлось. А расследование Навального никакой угрозы ему не несет. Наоборот. Путину нужны именно такие, как Золотов - замаранные.

timber_head 13 января 2019 | 14:41

oleg_andreevich:
"А расследование Навального никакой угрозы ему не несет. Наоборот."
А разговор не об угрозе ему. А вот каков реально рейтинг его непосредственного начальника после всех его "достижений" за последние пять лет, закончившихся пенсионной реформой и подъемом НДС (кстати, я тут слышал, что собираются ещё и неработающих обязать платить самостоятельно взносы, которые за работающих платит работодатель) Вам в жизни в прессе не напишут, хотя то что недовольство чем дальше, тем больше растет тоже не замажешь. И что, этому начальнику нужен очередной громкий скандал с непосредственно им назначенным на должность проворовавшимся "генералом"? Его "надежей и опорой", стоящей во главе личных тонтон-макутов? Ещё неизвестно, какие настроения по этой самой "Росгвардии" бродят - сомневаюсь, что все там искренне преданы и безоговорочно поддерживают своего командира.

oleg_andreevich 13 января 2019 | 14:54

timber_head: Рейтинг?! Рейтинг нужен тому, кто собирается идти на выборы, при условии наличия самого института выборов. Путин избираться не собирается, нахрена ему какой-то рейтинг? Его рейтингом озабочены прихлебатели - рейтинг Путина отражает именно их усилия по организации стабильности в стране. А то, что Золотов дурак - это ж для Путина очень удобно. Золотов хоть и дурак, но и он понимает, что за ним "350 тысяч штыков!". Пусть "настроения" канализируются на Золотова, Медведева, Чайку, Бастрыкина, губернаторов. А Путин будет их потихонечку "ротировать" демонстрируя своё "всемогущество". И все будут бояться и поддерживать любое решение Путина.

ura_123 13 января 2019 | 14:16

Золотаренко и тут пернул в лужу))) Ну почему в этой стране всегда так,как жулик и вор так обязательно на верхушке властной пирамиды???
Они все там от путэна заразились что-ли,воздушно капельным путём?

timber_head 13 января 2019 | 14:30

ura_123:
"Они все там от путэна заразились что-ли"

Все проще. разве Путин может отдать командование несколькими сотнями тысяч вооруженных людей грамотному и пользующемуся авторитетом офицеру? Это ж опасность по-круче Навального - рано или поздно такой командир его просто сковырнет. Отсюда и Золотов, и Шойгу. И Димон, кстати, из той же оперы - ноль без палочки. Все они Путину обязаны всем и сами по себе ни черта не стоят - сами на переворот не способны, а любой новый их выкинет с их кресел мгновенно. И они это прекрасно понимают.

freenity 13 января 2019 | 14:27

Чо та ржу )))

oleg_andreevich 13 января 2019 | 14:29

А кто иск-то составит. Все адвокаты от Золотова сбежали.

(комментарий скрыт)

chapter_2 13 января 2019 | 14:31

Слава А.Навальному и его соратникам!

Придёт время, когда В.Золотов будет каяться в своих необдуманных поступках...

victoro 13 января 2019 | 14:34

Глаза слезятся у Виктора Золотова при составлении иска к Навальному
Текст размыт, слово "честь" не прочитать

evgeny_biolog 13 января 2019 | 14:37

"Главе Росгвардии вернули иск, который он подал"

Пусть ещё раз подаст, если делать ему нечего ...

lager23 13 января 2019 | 14:41

Просто Золотов не умеет составлять документы, он неграмотен и туп!....клинический случай!

askol2016 13 января 2019 | 14:49

Тупица в фуражке смог написать слово, но не угадал буквы...

vova6_let 13 января 2019 | 14:56

Был дан приказ:"Золотова-не пущать ! ".

kablukov 13 января 2019 | 14:56

Дурной знак Не защитил его царь-батюшка.

klegg 13 января 2019 | 14:57

Росгвардейцы! Вы можете гордиться вашим начальником!

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