В Амурске полиция отпустила блогера, опубликовавшего видео похорон местного криминального авторитета

Формально его задержали за использование недействительного водительского удостоверения.

Виктор Торопцев уверен, что его отпустили из-под стражи из-за возникшего общественного резонанса. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте». В стриме на YouTube под названием «Чешу язык» блогер рассказал, что его собирались держать до понедельника, на этот день назначен суд. По словам Торопцева, его задержали, поскольку он ездил на автомобиле, несмотря на то, что его лишили прав в марте прошлого года. Сам блогер утверждает, что ничего об этом не знал. Он уверен, что это связано с тем, что он распространил в интернете видео похорон криминального авторитета Юрия Зарубина. В сопроводительном комментарии к ролику говорилось, что там присутствовал начальник местной полиции и городской прокурор, а ради процессии в Амурске перекрыли дорогу. В МВД эту информацию опровергли и заявили о намерении подать иск против Торопцева о защите чести и достоинства. Там также сообщили, что никто блогера не задерживал – лишь один раз приглашали на беседу сразу после того, как он разместил видео.

Сообщалось, что после публикации видеозаписи, Виктору Торопцеву звонили неизвестные люди с угрозами. Сам блогер решил объявить голодовку