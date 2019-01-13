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14:02, 13 января 2019

В Амурске полиция отпустила блогера, опубликовавшего видео похорон местного криминального авторитета

Формально его задержали за использование недействительного водительского удостоверения.

Виктор Торопцев уверен, что его отпустили из-под стражи из-за возникшего общественного резонанса. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте». В стриме на YouTube под названием «Чешу язык» блогер рассказал, что его собирались держать до понедельника, на этот день назначен суд. По словам Торопцева, его задержали, поскольку он ездил на автомобиле, несмотря на то, что его лишили прав в марте прошлого года. Сам блогер утверждает, что ничего об этом не знал. Он уверен, что это связано с тем, что он распространил в интернете видео похорон криминального авторитета Юрия Зарубина. В сопроводительном комментарии к ролику говорилось, что там присутствовал начальник местной полиции и городской прокурор, а ради процессии в Амурске перекрыли дорогу. В МВД эту информацию опровергли и заявили о намерении подать иск против Торопцева о защите чести и достоинства. Там также сообщили, что никто блогера не задерживал – лишь один раз приглашали на беседу сразу после того, как он разместил видео.

Сообщалось, что после публикации видеозаписи, Виктору Торопцеву звонили неизвестные люди с угрозами. Сам блогер решил объявить голодовку

Комментарии

13

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igor919191 13 января 2019 | 14:10

Во видно работу прессы. Это не агитки впендюривать.

astet 13 января 2019 | 14:18

igor919191: Ну и где старик Путин
с его ручным управлением Россией?
Почему он до сих пор не разогнал
оборотней в погонах из ОВД Амурска???
Почему не шевелит задницей
его верный прихвостень Колокольцев?!!
Неужели вся вертикаль власти состоит
из одних бандитов, жуликов и их прихвостней?
Это был вопрос Путину в будущем прямом эфире.

lenin3 13 января 2019 | 14:27

astet: а не будет больше прямых эфиров,незачем,кончился Путин...

mmm_333 13 января 2019 | 14:45

astet: Его самого тамбовские поставили, он от них поставлен, с чего он должен вякать*?

ansata 13 января 2019 | 14:14

Совсем менты избрехались. Даже стыдно за них. Ни чести, ни достоинства. Тьфу!

ramen 13 января 2019 | 14:15

Как обычно "Глухая защита":
https://www.youtube.com/watch?v=PhDyGmBdmOk

evgeny_biolog 13 января 2019 | 14:21

"его лишили прав в марте прошлого года. Сам блогер утверждает, что ничего об этом не знал"

Значит, о местном криминальном авторитете он знал больше, чем о себе самом ...

plidurok Андрей Филимонов 13 января 2019 | 14:23

на похоронах "присутствовал начальник местной полиции и городской прокурор." Всего то? В Казани несколько лет назад опубликовали фото, на котором городской прокурор сидел за накрытым столом в компании с главарями одной из самых кровавых группировок "Хади Такташ". Однако эта публикация не помешала ему стать прокурором Республики Татарстан.

oleg_andreevich 13 января 2019 | 14:27

В МВД эту информацию опровергли... подать иск..
Да кто же поверит МВД и суду? Говорите уже что хотите, принимайте любые постановления суда. Репутация у вас такая, что грош цена вашим опровержениям, решениям и заявлениям. Государство, иди в жопу! Налоги с этого года не плачУ.

vlabumur 13 января 2019 | 14:30

В МВД .....заявили о намерении подать иск...... о защите чести и достоинства.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
МВД и иск о защите чести и достоинства.

ЭТО ДОСТОЙНО ПЕРА ПОЭТА)))

galina_683 13 января 2019 | 14:34

Прокурор с начальником были внедрены в банду под видом туристов, приехавших посмотреть на амурские шпили-вили...

lenia_kosoy 13 января 2019 | 14:36

А Каклосраина всё ближе в Гейропе, изменения в УК Каклосраины - за секс по не согласию обойдётся каклосранцам в пятёрочку годков на зоне!
Слава Каклосраине, героям секса Каклосраины слава))))))))

ze_danil 13 января 2019 | 14:56

lenia_kosoy: Лёня, завязывай клей нюхать

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