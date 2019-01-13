В Шереметьево задержали мужчину, который попал на борт самолета в обход кордонов безопасности

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Интерфакс. Согласно этим данным, мужчина попал на территорию через вход, предназначенный для экипажей воздушных судов. Минуя рамку досмотра, он выбежал на летное поле и направился к ближайшему самолету, которым оказался лайнер «Аэрофлота», вылетающий в Брюссель. Этот человек сумел подняться на борт при помощи лестницы для технического персонала, который готовит самолет к вылету. Затем мужчину задержали. Вылет был отложен на некоторое время. Официального подтверждения этой информации нет.