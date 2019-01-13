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14:00, 13 января 2019

В Шереметьево задержали мужчину, который попал на борт самолета в обход кордонов безопасности

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Интерфакс. Согласно этим данным, мужчина попал на территорию через вход, предназначенный для экипажей воздушных судов. Минуя рамку досмотра, он выбежал на летное поле и направился к ближайшему самолету, которым оказался лайнер «Аэрофлота», вылетающий в Брюссель. Этот человек сумел подняться на борт при помощи лестницы для технического персонала, который готовит самолет к вылету. Затем мужчину задержали. Вылет был отложен на некоторое время. Официального подтверждения этой информации нет.

Комментарии

5

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polsan 13 января 2019 | 14:16

Какой -то Джеймс Бонд! )
Ему надо премию дать за помощь в организации системы безопасности аэропорта, а его в кутузку! )

lenin3 13 января 2019 | 14:25

Непрнятно,почему россияне не могут летать в Египет(не в Каир,на курорты),а египтяне могут летать в Россию.Пора и египтянам прислать комиссии по проверке российских аэропортов на безопасность...

evgeny_biolog 13 января 2019 | 14:18

"мужчина попал"

А кто его туда засунул?

laz89 13 января 2019 | 14:21

РФ. Суммарный объем ФНБ и Резервного фонда.

01.01.2014: $175.8
01.01.2015: $165.9
01.01.2016: $121.7
01.01.2017: $87.9
01.01.2018: $65.2
01.01.2019: $58,1

muscled 13 января 2019 | 14:43

Несколько лет назад, я летел из Шереметьево (не помню точно терминал) в Китай. После прохождения зоны досмотра и таможенного контроля ожидал посадки в самолет. Решил прогуляться по терминалу и покурить в курительной комнате (тогда они еще были). Иду по терминалу и что я вижу? Лежит бомж в международном зале вылета. Как он прошел все кордоны досмотра и контроля остается загадкой. Вот вам и безопасность.

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