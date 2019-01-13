Александр Дюков остается единственным претендентом на пост главы РФС

Только от председателя совета директоров петербургского «Зенита» на сегодняшний день поступило заявление о выдвижении, — сообщил источник агентства РИА Новости. Пост главы РФС стал вакантным в декабре прошлого года – после того, как сложил полномочия бывший глава союза Виталий Мутко.