Александр Дюков остается единственным претендентом на пост главы РФС
Только от председателя совета директоров петербургского «Зенита» на сегодняшний день поступило заявление о выдвижении, — сообщил источник агентства РИА Новости. Пост главы РФС стал вакантным в декабре прошлого года – после того, как сложил полномочия бывший глава союза Виталий Мутко.
Комментарии2
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art_ 13 января 2019 | 13:40
поздравления дюкову. надо теперь сборную собрать из игроков - только не российских - и выиграть чемпионат мира
capitan_nepugailo 13 января 2019 | 14:31
я с Дюковым учился вместе в институте. Главная его особенность - полное отсутствие коммуникативности. Ни с кем не общался, интерес проявлял только в спорту: в 1987г. ездили в колхоз, после работы в полях Саша сразу валился на койку и спал. Не ночевал 3 раза, но не потому что к девчонкам бегал - тогда шёл кубок канады по хоккею, и был весьма памятный финал Канада-СССР из трёх игр, так Саша договорился в какой-то бабкой, жившей в деревне в нескольких километрах от нашего барака, и ходил к ней эти матчи смотреть. Эту свою немногословность и любовь к спорту Дюков проявил и на посту председателя ФК Зенит. Хотя Зенит в период его правления достиг своих основных успехов, включая победы в кубке европы и суперкубке, Дюков запомнился разве что фотками с победным вскидыванием зенитовского шарфа и обнимашками с Миллером. А дискуссионное предложение запомнилось только одно: сколько звёзд должно быть на форме зенитовских игроков в память о предшествующих чемпионствах. Думаю, лучшего руководителя для российского футбола не найти.