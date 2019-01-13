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13:32, 13 января 2019

Житель Рязанской области погиб, пытаясь выяснить, почему не сработал фейерверк

Это произошло накануне в селе Нестерово. По данным Следственного комитета, вместе с семьей и друзьями мужчина запускал фейерверки. Ему показалось, что установка слишком долго не срабатывает и, как только он наклонился над устройством, произошел запуск. С начала года это, по меньшей мере, второй случай. При аналогичных обстоятельствах погиб житель Ленинградской области.

Комментарии

12

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tv_victim 13 января 2019 | 13:34

Премию Дарвина! Хотя, этому затупку ее не дадут, у него семья. Эту премию дают бездетным и одиноким дебилам, ибо идея премии именно в том, что недоумки не должны размножаться!

sborisych 13 января 2019 | 14:11

tv_victim:
Ну дурак, ну да, был в подпитии, или не подумал.. А всё равно жалко..

ramen 13 января 2019 | 13:35

А он не читал инструкции на обёртке? Там же чёрным по мятому написано, что НЕЛЬЗЯ наклоняться над пиротехникой и даже при несработке не подходить к ней достаточно длительное время. Значит САМ виноват. Получил поделом.
Вон, в Китае, выходит пешеход на проезжую часть - он УЖЕ ВИНОВАТ. По нему проедут. А потом следующие машин точно так же опять по нему проедут. И НИКТО НЕ ПАРИТСЯ. САМ ВИНОВАТ.
Так и тут.

kaputvsemu 13 января 2019 | 13:39

Когда не отыграло детство в попе...

perestarok 13 января 2019 | 13:41

"Житель Рязанской области погиб, пытаясь выяснить, почему не сработал фейерверк"

Опять недосмотр Путина. Вот если бы путина не выбрали на последних выборах, это несчастья не произошло бы.

kokapu 13 января 2019 | 13:43

В любом случае, жалко семью. В новый год лишиться мужа и отца никому не пожелаю.

(комментарий скрыт)

haldey 13 января 2019 | 13:46

Эху москвы явно не достает грязи и помоев в новостной ленте... Даже такую чушь печатают, лишь бы подпортить тот праздник, который мы сами в своей стране устроили))) Как преобразились наши города, сколько сделано за 2018-й, как украшены наши города, даже трагические события в Магнитогорске не смогли сильно омрачить этот Новый Год))) А 2019-й нам несет еще большее удовлетворение, но и не малые испытания, нам приготовили наши заклятые партнеры))) Но мы все преодолеем, и следующий Новый Год будет еще краше)))
Ну, а дураков всегда хватало, жалко конечно, человек все таки погиб...
Радует, что Эху нечем больше поливать нашу страну)))

ramen 13 января 2019 | 13:52

haldey: Ты дурачок? Я тут почитал, чего Собянин САМ написал о сделанном и своих "планах" так волосы дыбом встали! Одна 40 километровая рокада от Рублёвки до Капотни чего стоит! Или, вроде бы неплохое начинание с хордой от МКАД до проспекта Будённого - но тоже - безумие - нормальная скоростная хорда БЕЗ знаков по скорости, хотя на безлюдной и бессветофорной трассе нога сама выжимает 80, но - вылезли эти зелёные мерзавцы с измерителями скорости, и КАКАЯ там должна быть скорость - не отмечено никак. Хотя по умолчанию, городе без знаков и должно быть 60, но на ТАКОЙ дороге это БЕЗУМИЕ! Такое же безумие, как и 60 на Дмитровке от МКАД до канала. За городом и -- 60. КРЕТИНЫ! ЧТО тебе красивее стало? Идиотские пластиковые недодеревья с фонариками? Детский сад. Фонарики ему красивые повесили... А предложение врубиться в Лосинку? Ведь эти строительные МРАЗИ не остановятся - будут и дальше ЛЕС губить! Это всё ещё только начало.

tetriz 13 января 2019 | 13:52

haldey: а "ваша страна" - это где?
Германия 1939-го?...

citizeneco 13 января 2019 | 13:55

Говорят, что о мёртвых либо хорошо либо ничего, но идиотизм таких любопытных безграничен, похоже, земля избавляется от них до того, как они могли натворить ещё больших бед.

juche 13 января 2019 | 13:55

Всегда говори Вася сходи посмотри, слабак что ли?

yurok 13 января 2019 | 14:07

Не оскудеет дебилами земля расейская.

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