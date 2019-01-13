"Житель Рязанской области погиб, пытаясь выяснить, почему не сработал фейерверк"

Это произошло накануне в селе Нестерово. По данным Следственного комитета, вместе с семьей и друзьями мужчина запускал фейерверки. Ему показалось, что установка слишком долго не срабатывает и, как только он наклонился над устройством, произошел запуск. С начала года это, по меньшей мере, второй случай. При аналогичных обстоятельствах погиб житель Ленинградской области.