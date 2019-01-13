В Ингушетии умер полицейский, раненный при обстреле машины главы регионального центра по борьбе с экстремизмом
Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на республиканскую больницу. Там уточнили, что двое других пострадавших остаются в реанимации. Обстрел произошел накануне на трассе «Кавказ». Возбуждено уголовное дело. О том .что стреляли по машине главы ингушского центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева, сообщали со ссылкой на источники агентства ТАСС и Интерфакс.
Комментарии2
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zibex 13 января 2019 | 13:43
Что эти русские ребята не могут поделить?
timwlad95 13 января 2019 | 13:55
zibex: Что эти русские ребята не могут поделить?
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Много от еврейской религии взято и Ислам ищё не стал единой религиозной законодательной основой и протестантство феодальное пока что правит обществом.Ну как в США и в Великобритании и в Израиле с Украиной.Ну и разбрелись на феодальные протестантские кланы пытаясь террором рабами обзавестись.
На западе это назвали кризисом политической системы и кризисом доверия.
Так что эти европейские американские еврейские английские парни бабло не поделили как это происходит и по всюду.
Немцова тоже шлёпнули прям в Москве за то что кинул другив полагая что корочка депутата это индульгенция.
Но бьют то по морде,не по паспорту.