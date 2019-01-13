Профсоюз работников аэропортов Германии предупреждает о предстоящих серьезных перебоях в воздушном сообщении

Организация анонсировала забастовку, которая должна состояться 15 января. Как ожидается, она охватит шесть аэропортов – Франкфурта-на-Майне, Ганновера, Бремена, Галле, Дрездена и Эрфурта.

В профсоюзе «Верди» говорят, что работникам сферы обеспечения безопасности аэропортов так и не повысили зарплату, и работодатель не выдвинул предложений, которые бы позволили избежать забастовки.