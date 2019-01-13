Министр обороны Греции Панос Камменос объявил о выходе его партии из правящей коалиции

Заявление прозвучало после встречи Камменоса с премьер-министром страны Алексисом Ципрасом. Министр обороны сказал, что его партия «Независимые греки» приняла решение о выходе из-за разногласий, связанных с наименованием Македонии. Два дня назад парламент республики проголосовал за переименование Македонии в Северную Македонию.

Ранее Камменос неоднократно говорил, что никогда не поддержит соглашение, предусматривающее переименование. Этот документ решает многолетний спор между двумя странами и открывает Македонии путь в НАТО и Евросоюз.