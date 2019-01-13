Министр обороны Греции Панос Камменос объявил о выходе его партии из правящей коалиции
Заявление прозвучало после встречи Камменоса с премьер-министром страны Алексисом Ципрасом. Министр обороны сказал, что его партия «Независимые греки» приняла решение о выходе из-за разногласий, связанных с наименованием Македонии. Два дня назад парламент республики проголосовал за переименование Македонии в Северную Македонию.
Ранее Камменос неоднократно говорил, что никогда не поддержит соглашение, предусматривающее переименование. Этот документ решает многолетний спор между двумя странами и открывает Македонии путь в НАТО и Евросоюз.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
novyrusich 13 января 2019 | 13:36
Министр обороны Греции делал все, чтобы ослабить ее обороноспособность, но не получилось и он в отчаянии подал в отставку.
serhio_25__ 13 января 2019 | 13:43
novyrusich: Ты из Греции пишешь, что ли? Или лишь бы ляпнуть?его партия «Независимые греки» приняла решение о выходе из-за разногласий, связанных с наименованием Македонии."" - я понимаю, что ты дурачок, но все же, можно было попробовать прочитать статью, а не комментить глупость по заголовку?
""
novyrusich 13 января 2019 | 14:05
serhio_25__: Тупое животное, ты не понимаешь то, что прочитал.
Знать буквы недостаточно.
так что что ты еще раз подтвердил, что ты идиот.
Попробуй понять чего хотел этот министр обороны.
ppvngavr 13 января 2019 | 13:45
Видимо он получил соответствующие указания КРЕМЛЯ и нужные ценные подарки, поскольку переименование Македонии - это серпом по кремлевском яйцам...
ltvjrhfn2 13 января 2019 | 14:02
ppvngavr:
жэковский сантехник который шастает к твоей, как только ты за порог, тоже указание Кремля получил..
timwlad95 13 января 2019 | 13:49
Министр обороны Греции Панос Камменос объявил о выходе его партии из правящей коалиции
Заявление прозвучало после встречи Камменоса с премьер-министром страны Алексисом Ципрасом. Министр обороны сказал, что его партия «Независимые греки» приняла решение о выходе из-за разногласий, связанных с наименованием Македонии. Два дня назад парламент республики проголосовал за переименование Македонии в Северную Македонию.
Ранее Камменос неоднократно говорил, что никогда не поддержит соглашение, предусматривающее переименование. Этот документ решает многолетний спор между двумя странами и открывает Македонии путь в НАТО и Евросоюз.
--------------
МИНИСТР ОБОРОНЫ СО СВОЕЙ ПАРТИЕЙ ВЫШЕЛ ИЗ ПРАВЯЩЕЙ КОАЛИЦИИ.
Вот это наёмники продирающие и предающие всё ради своих амбиций.
Это не государственный чиновник,это деятель шоубизнеса в театральной системе.
Такая армия и такое якобы государство недееспособно вообще.
И при этом требуют деньги за якобы оккупацию теми кто их содержат служа власти.
Ну теперь поняла госпожа Симоньям почему ты как потребитель надутая армянская алчная жаба жидовская ,что есть и эта всё греческое театральное шоу называемой политическим руководством .
в лагеря надо всех этих театралов политиканов инквизиторскими ночами длинных ножей ,чтобы власть была обслуживающая капитал создающий бюджет единоначалием и подчинение единому закону.