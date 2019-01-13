Президент США пытался скрыть детали переговоров с Владимиром Путиным, пишет газета «Вашингтон пост»
Со ссылкой на источники издание сообщает, что Дональд Трамп хотел утаить подробности переговоров с президентом России, которые состоялись в 2017 году.
Президент США Дональд Трамп предпринимал экстраорнидарные меры, чтобы скрыть детали своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По крайней мере один раз, выяснила газета Вашингтон Пост, Трамп забрал заметки у своего переводчика и проинструктировал лингвиста не обсуждать записи и транскрипты с чиновниками Администрации США.
Это произошло после встречи с Путиным в Гамбурге в 2017 году, на которой также присутствовал тогдашний Госсекретарь Рекс Тиллерсон. О действиях Трампа сотрудники Белого Дома узнали, когда советник и высокопоставленный чиновник Госдепа запросили у переводчика Трампа более подробные данные, так как Тиллерсон представил им неполную информацию.
Ограничения, наложенные Трампом на переводчика, являлись частью более широкого паттерна президента США по утаиванию от общественности своих коммуникаций с Путиным и предотвращению даже высокопоставленных сотрудников своей администрации от того, чтобы они узнали, ЧТО Трамп сказал лидеру враждебного США государства. В результате, не осталось официальных детальных записей, даже в секретных файлах, о встречах Трампа с Путиным один-на-один, а всего их было пять за последние два года. И это является крайне необычным для любой администрации, не говоря уже о той, которую расследует специальный прокурор за возможный сговор с Россией.
На днях газета «Нью-Йорк таймс» сообщила, что в 2017 году ФБР организовало расследование в отношении Трампа, пытаясь выяснить, не действовал ли он в интересах Кремля или против интересов Соединенных Штатов.
Комментарии3
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wojskowy Марек Качоровски 13 января 2019 | 13:13
Газета пишет полную чушь. Все встречи не носили официальных характер, юридически это были встречи ни двух президентов, а гражданина США и гражданина Трампа. Да мало ли что они говорили, скорее всего это был обоюдный блеф.
wojskowy Марек Качоровски 13 января 2019 | 13:14
wojskowy: wojskowy: И гражданина России, извиняюсь за опечатку.
art_ 13 января 2019 | 13:18
какая. однако, веселая жизнь пошла - и тебе трамп, и тебе желтые жилеты - они уже повсюду - остались только сша. надо бы им объединиться, а то, что-то на них обоих сильно давит политическая машина