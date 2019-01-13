Z Архив новостей новости
5 3 6 226
13:07, 13 января 2019

Президент США пытался скрыть детали переговоров с Владимиром Путиным, пишет газета «Вашингтон пост»

Со ссылкой на источники издание сообщает, что Дональд Трамп хотел утаить подробности переговоров с президентом России, которые состоялись в 2017 году.

Президент США Дональд Трамп предпринимал экстраорнидарные меры, чтобы скрыть детали своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По крайней мере один раз, выяснила газета Вашингтон Пост, Трамп забрал заметки у своего переводчика и проинструктировал лингвиста не обсуждать записи и транскрипты с чиновниками Администрации США.
Это произошло после встречи с Путиным в Гамбурге в 2017 году, на которой также присутствовал тогдашний Госсекретарь Рекс Тиллерсон. О действиях Трампа сотрудники Белого Дома узнали, когда советник и высокопоставленный чиновник Госдепа запросили у переводчика Трампа более подробные данные, так как Тиллерсон представил им неполную информацию.
Ограничения, наложенные Трампом на переводчика, являлись частью более широкого паттерна президента США по утаиванию от общественности своих коммуникаций с Путиным и предотвращению даже высокопоставленных сотрудников своей администрации от того, чтобы они узнали, ЧТО Трамп сказал лидеру враждебного США государства. В результате, не осталось официальных детальных записей, даже в секретных файлах, о встречах Трампа с Путиным один-на-один, а всего их было пять за последние два года. И это является крайне необычным для любой администрации, не говоря уже о той, которую расследует специальный прокурор за возможный сговор с Россией.

На днях газета «Нью-Йорк таймс» сообщила, что в 2017 году ФБР организовало расследование в отношении Трампа, пытаясь выяснить, не действовал ли он в интересах Кремля или против интересов Соединенных Штатов.

Комментарии

3

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

wojskowy Марек Качоровски 13 января 2019 | 13:13

Газета пишет полную чушь. Все встречи не носили официальных характер, юридически это были встречи ни двух президентов, а гражданина США и гражданина Трампа. Да мало ли что они говорили, скорее всего это был обоюдный блеф.

wojskowy Марек Качоровски 13 января 2019 | 13:14

wojskowy: wojskowy: И гражданина России, извиняюсь за опечатку.

art_ 13 января 2019 | 13:18

какая. однако, веселая жизнь пошла - и тебе трамп, и тебе желтые жилеты - они уже повсюду - остались только сша. надо бы им объединиться, а то, что-то на них обоих сильно давит политическая машина

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 января Поздравить…

5 303 6 8160 08.01
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ С Россией остались только банановые республики С Россией остались только банановые республики О международной изоляции России и победе Украины и Петра Порошенко на духовном фронте…

5 216 6 26966 06.01
Kполитика, видео, рф, украина, общество, мнения
Блоги

Александр Минкин журналист

Русско-Японская война 1945-2018 Дурачьё как всегда завопило о предательстве, о гибели России. Но гибель не в островах, а в головах…

5 394 6 51640 06.01
Kистория, политика, япония, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

На улицах Москвы появятся камеры с системой распознавания лиц Это будет круто: преступники будут держаться подальше от Москвы, здесь им уже не спрятаться…

5 100 6 8356 11.01
Kобщество, безопасность, москва, мнения
Блоги

Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT

Для этого обязательно стать «представителем власти»? Но об'ясните мне, почему оскорблять власти нельзя, а остальных можно? Многодетную мамочку можно, ветерана, инвалида, героя России — всех можно. А замглавы департамента по надзору над исполнением хрен знает чего хрен знает где — нельзя…

5 154 6 15169 10:45
Kобщество, интернет, законы, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Сегодня день рождения у моего друга Андрея Малахова Я не знаю, в каких капсулах и где мы будем лежать, но я точно знаю, что в этих капсулах будет раздаваться один голос, по которому весь русскоязычный мир опознаёт себя. Это твой голос, Андрей…

5 89 6 9235 11.01
Kдень рождения, общество, праздники, мнения
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Христос любит каждого из нас Патриарх Кирилл: Христос любит каждого из нас Глава РПЦ поздравил верующих с Рождеством Христовым…

5 119 6 12429 07.01
8читать ;смотреть
Kрелигия, праздники, видео, события
Блоги

Андрей Кураев протодиакон

На чьей я стороне? Поэтому я не за и не против укроавтокефалии. Пусть этот, в общем-то, мелкий вопрос решают сами украинцы. А, решив, обнаружат, что вселенское счастье вместе с томосом не наступило…

5 150 6 38993 06.01
Kрпц, общество, религия, украина, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Сейчас у России тоже есть шанс переформатироваться. При Путине это, конечно, маловероятно, он уже показал свою нереформируемость. Но после Путина этот шанс есть точно, только я боюсь, что это будет срыв в деградацию, а не в перемены…

5 113 6 12947 10.01
#слушать 02:38:44 8читать ;смотреть $скачать 36.3 МБ
Kлитература, общество, видео, передачи
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Зеленского в президенты! Зеленский хочет мира, а я хочу, чтобы он хотя бы попробовал. А вдруг? Вот станет он президентом, и встретятся тогда два юмориста — Зеленский и Путин…

5 88 6 10426 11.01
Kукраина, политика, власть, мнения
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста При этом он отметил, что церковь вовсе не выступает против научного прогресса. Она обеспокоена из-за несвободы человеческой личности…

5 292 6 38137 07.01
Kрелигия, технологии, общество, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Трамп загнал себя в тупик Как ни парадоксально, чрезвычайное положение может стать удобным для Трампа выходом из положения: он и не пошел бы на уступки демократам, и в глазах избирателей сделал все возможное для строительства стены…

5 231 6 32555 11.01
Kтрамп, сша, политика, мексика, мнения
Блоги

+ Владимир Путин посетил рождественское богослужение Владимир Путин посетил рождественское богослужение Президент встретил праздник в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга…

5 184 6 27190 07.01
8читать ;смотреть
Kвидео, фото, религия, путин, события
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. председатель Фонда Бориса Немцова

Итоги работы в 2018 году (и задачи на 2019-й) Все нижеперечисленное – результат работы многих людей; в списке только те инициативы, свой вклад в которые считаю объективно существенным…

5 76 6 11530 10.01
Kполитика, оппозиция, мнения
Голосование
Важно ли вам, какой стране принадлежат Курильские острова?
5 98 6 15866 07.01
Блоги

Карина Орлова журналист

ФБР секретно расследовало Трампа как угрозу национальной безопасности Агенты также должны были выяснить, не работал ли Трамп на Россию — осознанно или ненамеренно попав под влияние Москвы…

5 166 6 28015 12.01
Kтрамп, спецслужбы, события

Популярное за неделю

Новости

Евгений Плющенко госпитализирован в Москве Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию обратился к врачам из-за сильной боли в спине…

5 17 6 9147
Интервью Венедиктовская среда

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Я всё время думал: А Путину это зачем?.. Главное — это не острова, а мирный договор. Что такое мирный договор с Японией? Это конец Второй мировой войне. Кто поставит точку во Второй мировой войне?..

5 142 6 73441 09.01
#слушать 48:25 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kяпония, политика, власть, курилы, путин, сша, видео, передачи
Голосование
Важно ли вам, какой стране принадлежат Курильские острова?
5 98 6 15866 07.01
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Магнитогорск, разъяснение происходящего Магнитогорск, разъяснение происходящего Я наконец поняла, что произошло в Магнитогорске…

5 274 6 357701 09.01
8читать ;смотреть
Блоги

+ «Что это за безобразие?! Людей подавили!» «Что это за безобразие?! Людей подавили!» В Курске устроили давку за бесплатными сладкими подарками…

5 189 6 97526 07.01
8читать ;смотреть
Kпроисшествия, общество, видео, курск, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7552118
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3857874

Сегодня в эфире