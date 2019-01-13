Посол США в ФРГ разослал немецким концернам письма, угрожающие санкциями в случае строительства «Северного потока 2»
Посол США в ФРГ Ричард Гренелль разослал немецким концернам письма, угрожающие санкциями в случае продолжения строительства газопровода «Северный поток 2».
Отрывки письма от 3 января и даже его фотографию опубликовала сегодня газета «Бильд ам Зоннтаг». По информации издания, посол США разослал его в несколько фирм, принимающих участие в строительстве газопровода, которое началось в прошлом году. С немецкой стороны речь идет о концернах BASF/Wintershall и Uniper. Послание было отправлено по отмашке Вашингтона, пишет таблоид. МИД ФРГ выразил свое недоумение. Действия Гренелля противоречат дипломатическим принципам, заявил его представитель газете. По его словам, необходимо обсудить эту тему напрямую в Вашингтоне. Однако официально Берлин еще не среагировал на письмо.
Гренелль указывает, что после строительства «Северного потока 2» и «Турецкого потока» импорт газа в Европу через Украину станет излишним. Поэтому страна потеряет свое значение в области политики безопасности. Тем самым возрастет возможность российских интервенций. Кроме того, Евросоюз повысит свою энергетическую зависимость от России.
«Фирмы, которые поддерживают строительство обоих трубопроводов, активно понижают безопасность Украины и Европы», — пишет Гренелль. Далее он подчеркивает, что это может, повысить риск введения санкций США против всех этих предприятий, которые должны привести к потере их репутации.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал «Северный поток 2» в первый день саммита НАТО в июле прошлого года. Представитель Госдепартамента США заявил впоследствии, что всем концернам, которые участвуют в экспорте российского газа, будут угрожать санкции. Посол США в Брюсселе в ноябре заявил, что у президента Трампа есть инструменты для прекращения строительства «Северного потока 2».
Подобные письма – это прямое вмешательство в отношения России и Германии, которое, впрочем, будет безрезультатным. Такое мнение в интервью «Эху» высказал член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Клинцевич полагает, что Европа считает Россию серьезным партнером и признает авторитет нашей страны, а Соединенные Штаты не могут с этим смириться.
Ранее президент США Дональд Трамп, рассуждая о строительстве газопровода «Северный поток-2», подверг резкой критике власти Германии из-за сотрудничества с Москвой по этому проекту.
Трамп назвал Германию заложницей Москвы из-за крупных поставок российского газа.
Комментарии3
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yralez 13 января 2019 | 13:11
Трампушконаш нож в спину........озерским.
Пацаны не простят насекомым РФ.......за все насекомые ответят.
dimon0203 13 января 2019 | 13:18
Америка напомнила Европе, что один раз уже та потворствовала одному диктатору (30-е годы прошлого столетия) и США потом вынуждены были помогать справиться с ним.
captainobvious 13 января 2019 | 13:22
это агония американской дипломатии...