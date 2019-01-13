Россиян ждет заметный рост цен на продукты, предупредил Руспродсоюз

Исполнительный директор объединения Дмитрий Востриков рассказал «Эху Москвы», что в ближайшее время продукты могут подорожать в среднем на 8%.

Продукты действительно подорожают, но не столь существенно, как прогнозирует Руспродсоюз, — считает глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. В интервью «Эху» он высказал мнение, что запасаться продуктами из-за предстоящего роста цен не стоит.

Согласно прогнозу, наиболее активный рост на продукты ожидается в феврале и марте.