Россиян ждет заметный рост цен на продукты, предупредил Руспродсоюз
Исполнительный директор объединения Дмитрий Востриков рассказал «Эху Москвы», что в ближайшее время продукты могут подорожать в среднем на 8%.
Продукты действительно подорожают, но не столь существенно, как прогнозирует Руспродсоюз, — считает глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. В интервью «Эху» он высказал мнение, что запасаться продуктами из-за предстоящего роста цен не стоит.
Согласно прогнозу, наиболее активный рост на продукты ожидается в феврале и марте.
Комментарии15
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satttana_perrrrkele 13 января 2019 | 13:03
не может быть!
Хотя.... главное продержаться до мая. Путиниздаст свои очередные "майские указы", тогда и заживем!
lenin3 13 января 2019 | 13:08
А что,при Путине за 20лет что-нибудь дешевело?Ну,если только водка и шмурдяк...
wild_division 13 января 2019 | 13:13
lenin3: Канешна подешевела.
Жызнь расейского человека.
Ваще почти ничо не стоит.
mikr 13 января 2019 | 13:14
lenin3: Украина подешевела. Практически обесценилась.
tvitov66 13 января 2019 | 13:16
lenin3: при Путине неоднократно дешевел рубль...
Зато наша новая ундервафля будет самой могучей вафлей во всем Мире и его окрестностях!
mikr 13 января 2019 | 13:05
А в это время украинцам рассказывают, как они счастливо заживут, заменив российский газ на святой безвиз и чудотворный томос. Многие верят...
viktorova 13 января 2019 | 13:09
mikr: а в это время в огороде бузина. Многие верят
wild_division 13 января 2019 | 13:17
mikr: Эй украепнутый на бошку, вот скажи....каким боком ты вонючка привязал эту тему к Украине?,
Вау, и где вас таких дебилов набирают в пригожинской помойке?
Ладно..беги в кассу 11.80.твои Купишь себе страпон для шефа.
yralez 13 января 2019 | 13:07
А то мы не знали.
20-й год живем с этими.....из Озера под руководством этого......из Озера.
viktorova 13 января 2019 | 13:08
Если продуктоы подорожали на 8%, а росстат пишет, что на 4%, не верь глазам своим.
tag188 13 января 2019 | 13:10
Это еще один обещанный после президентских выборов "прорыв"?
za_stalina 13 января 2019 | 13:13
Очень плохо. Деноминацию бы открыто объявили. А то эти купюры новые разукрашенные...
aleksandr39 13 января 2019 | 13:14
УРА !!!!! Зато КРЫМНАШ , зато у нас есть мультики про ракету ,зато у нас " великий вождь и мудрый учитель "
lenia_kosoy 13 января 2019 | 13:15
С каких пор Востриков стал производителем - как был спекулянтом (купи-продай) так им и остался. Я понимаю, когда говорят о чём-то производители, но когда спекулянты. то это нонсенс - хотя для эха спекулянты есть эксперты!
vit0nix 13 января 2019 | 13:20
lenia_kosoy: вот когда вы будете покупать картошку на поле где она и произрастала, тогда спекулянты вам станут не нужны