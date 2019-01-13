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12:32, 13 января 2019

В России в этом году начнется серийное производство нового оружия, которое должно заменить пистолет Макарова

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Рассматриваются три производственные площадки – «Вятские поляны», «Калашников» и ЦНИИточмаш. Источник РБК в оборонной промышленности утверждает, что выбран Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (это дочернее предприятие «Ростеха»). Планируется, что разрешение на серийное производство будет выдано в марте.

Комментарии

25

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andy66 13 января 2019 | 12:39

ПМ заменить нельзя! ((

grs_alx_112018 13 января 2019 | 12:49

andy66: Конечноо нельзя - чем еще менты будут пивные бутылки открывать ?!!!

tvitov66 13 января 2019 | 12:57

В России в этом году начнется серийное производство нового СУПЕР оружия!
Да здравствуют ВСЕ отечественные ундервафли!

gs1112 13 января 2019 | 13:10

Чудо оружие будет обладать уникальными современными свойствами. Пуля выпущенная из нового пистолета летит по не предсказуемой траектории, в точном соответствии с требованиями Совбеза РФ.. Страшно будет не только по ком стреляют, но и тому кто стреляет и даже тем кто позади стреляющего.

uhovostro 13 января 2019 | 12:40

Ну наконец-то!! Уже устали ждать - теперь заживём, как нормальные развитые страны! Цены пойдут вниз, пенсии и зарплаты повысятся, уровень жизни вырастет! Спасибо товарищу Путину за неустанную заботу о нас!...

freshener 13 января 2019 | 13:10

uhovostro:

Тебе нельзя зарплату повышать. Все равно деньги выведешь из страны на импортный гаджет или отвезешь тайской проститутке. Так, что не подрос еще, чтоб с прожиточного минимума слезать.

viktorova 13 января 2019 | 12:41

Ну наконец-то свершилось!Каждый пенсионер России с радостью воспримет эту новость!

ykra_dupa 13 января 2019 | 12:44

viktorova: Да насрать на этих пенсионеров ,какая от них польза ?

viktorova 13 января 2019 | 13:13

ykra_dupa: /какая польза? /
такая же как и от тебя. Или ты не планируешь пенсионером быть? На работе сдохнешь?

in_cat_we_trust 13 января 2019 | 13:15

ykra_dupa: так ты после того как ботоксный свалит будешь косить под умственного инвалида, выйдешь на пенсию, там-то и окажешься в собственном гуано

freshener 13 января 2019 | 13:14

viktorova:

А откуда по твоему пенсионному фонду расти? С новых отечественных производств или c твоих бл@док заграницу?

gregor 13 января 2019 | 12:45

В России в этом году начнется серийное производство нового оружия, которое должно заменить пистолет Макарова
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И правильно ......не дороги же строить ,в самом -то деле .
Дороги это лакмус страны и её большинства .
Также лакмус друзья страны .
Если бы в России были бы дороги и друзья , это уже была бы не Россия с её менталитетом большинства .
А менталитет большинства - это залезть к соседу в огород и там нагадить .
И удивляться ,почему соседи нас не любят и не уважают ?
Менталитет ,однако .

freshener 13 января 2019 | 13:20

gregor:
[Дороги это лакмус страны и её большинства . ]
Хочешь сказать, что ты - меньшинство, и шипы не используешь, чтоб дорогу не грызать, как например в Германии не используют на законодательном уровне? Это вряд-ли.

aleksandr39 13 января 2019 | 12:46

Каждый день в российском зомбоящике рассказывают что в России начали производить то пушку ,то ракету то танк с пистолетом ,а зайдешь в магазин даже шурупы из Китая , овощи привозные ,мясо привозное ,но зато новый ПИСТОЛЕТ .

uhovostro 13 января 2019 | 12:52

aleksandr39: Поверьте, "новый" пистолет будет в принципе тот же самый, только цвет поменяется и некоторые шурупчики в другом месте поставят, но зато бабла попилят - немеряно!..

romantik56 13 января 2019 | 12:57

aleksandr39: А по большому счёту, зачем он нужен? От бахвальств средствами уничтожения тошнит,грубо говоря...

dusia08 13 января 2019 | 12:48

А не нужные Макаровы даром отдадут народу.

emoss 13 января 2019 | 12:49

Из китайских комплектующих.

neyexo 13 января 2019 | 12:54

Его уже пытались поменять, и то, что предлагается, одно из этого.
Причин для замены нет, просто тяжелый, т.к. полностью железный, и пробивную силу хотят чуть больше, и устарел. Но новое - не лучше

grs_alx_112018 13 января 2019 | 13:03

neyexo: Поверьте - любой новый ИЖ лучше ПМ по многим параметрам. В том числе и безопасности как для стреляющего, так и окружающих. Рогозин не в счет - этот и из рогатки самозастрелится в ногу.

gonduras_in_colima 13 января 2019 | 13:04

neyexo: Во-первых, ПМ это оружие, которому 70 лет. Имхо, уже одного этого факта должно хватить.
Во-вторых, ПМ это концептуальная ошибка, т.к. попытались создать универсальный военно-полицейский пистолет, что и сейчас непросто сделать, тем боле 70 лет назад и в технологически отсталой стране.
В-третьих, любое стрелковое оружие начинается с патрона, и макаровский тоже устарел.
Ну, как-то так.

timber_head 13 января 2019 | 12:59

Ну надо же... Не прошло и века, как наша супер-пупер высокотехнологичная держава решила вместо упрощенной версии Вальтера ПП 1929 года вооружить офицеров чем-то более эффективным.

anemon 13 января 2019 | 13:03

/Расматриваются три производственные площадки: "Вятякие Поляны", "Калашников" и ЦНИИточмаш./
Студия "Союзмультфильм".

abidas 13 января 2019 | 13:05

Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ маузер.

valeriy_n 13 января 2019 | 13:08

И толпы россиян, прочитав эту новость, высыпят с флагами и благодарственными транспарантами на улицы! А какое единение власти и народа ждет от этой аферы страну! Даже бенефициар этой аферы смахнет ненароком выкатившуюся слезу.

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