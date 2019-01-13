В России в этом году начнется серийное производство нового оружия, которое должно заменить пистолет Макарова

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Рассматриваются три производственные площадки – «Вятские поляны», «Калашников» и ЦНИИточмаш. Источник РБК в оборонной промышленности утверждает, что выбран Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (это дочернее предприятие «Ростеха»). Планируется, что разрешение на серийное производство будет выдано в марте.