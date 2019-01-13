Житель Башкирии убил трех человек и покончил с собой
Эту информацию подтвердил Следственный комитет. По версии ведомства, преступление стало следствием бытового конфликта. В СК говорят, что мужчина был пьян, поссорился с женой, которая, опасаясь за свою жизнь, спряталась у соседней. Преследуя ее, мужчина убил двух человек, после чего застрелил свою супругу и свел счеты с жизнью. Это произошло в городе Учалы, пишет агентство Интерфакс.
Комментарии5
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wild_division 13 января 2019 | 12:39
Ваще Башкирия какой то беспредельный регион по уровню садизма и жестокости.
Че они там жрут?
jetsam 13 января 2019 | 12:54
wild_division: вестимо что: друг друга. о том и новости.
tetriz 13 января 2019 | 12:40
А зачем сам-то застрелился? Мог бы ещё убивать и убивать.
Вот что водка делает...
uhovostro 13 января 2019 | 12:55
Вот они - "праздники"...
in_cat_we_trust 13 января 2019 | 13:17
Хотел, чтобы жена вернулась в родную гoаень