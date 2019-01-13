Житель Башкирии убил трех человек и покончил с собой

Эту информацию подтвердил Следственный комитет. По версии ведомства, преступление стало следствием бытового конфликта. В СК говорят, что мужчина был пьян, поссорился с женой, которая, опасаясь за свою жизнь, спряталась у соседней. Преследуя ее, мужчина убил двух человек, после чего застрелил свою супругу и свел счеты с жизнью. Это произошло в городе Учалы, пишет агентство Интерфакс.