Трамп скрыл от членов администрации США детали своих переговоров с Путиным, утверждает газета «Вашингтон пост»
Президент США Дональд Трамп скрыл от членов администрации США детали своих переговоров с Владимиром Путиным, утверждает газета «Вашингтон пост». Речь идет о встрече американского лидера с президентом России в Гамбурге, в 2017 году. Издание сообщает, что Трамп забрал записи переводчика, присутствовавшего на встрече, и потребовал не распространяться о том, что было сказано. Сам президент США уверяет, что ничего не скрывает.
Комментарии8
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wild_division 13 января 2019 | 12:34
Шизда Трампу подкрадывается незаметно.
Золотой дождик так даром ему не пройдет.
gonduras_in_colima 13 января 2019 | 12:51
wild_division: Хотя Трампа назвать политиком могут только умственно ограниченные люди, тем не менее, в текущем году состоится самый резонансный политико-уголовный скандал в истории человечества.
tvitov66 13 января 2019 | 13:06
gonduras_in_colima: то есть Президент США это не ПОЛИТИК? :) Это случайно не про таких УМНЫХ как вы лаВРУша матом кашлял?:)
gonduras_in_colima 13 января 2019 | 13:17
tvitov66: О, только я написал об умственно ограниченных - и уже первый пошёл.
На момент избрания Трампа президентом США у него не было ни одного дня стажа в практической политике.
Следующие два года показали, что он совершенно необучаем.
Бизнес полумафиозного толка и большая политика требуют от пипла весьма различных качеств, знаний и навыков.
А ты и не знал этого?
Тогда давай к Серёге Коню Лаврову за премией святого Ebyкентия.
art_ 13 января 2019 | 13:07
gonduras_in_colima: трамп может желтые жилеты вперед себя пустить - они уже и в вб, и по всей европе распустились . осталась одна америка
art_ 13 января 2019 | 12:41
безос против трампа, самый богатый человек самой богатой глобальной компании в мире против президента самой влиятельной страны в мире. решительный бой
punk_not_dead 13 января 2019 | 12:49
Трамп скрыл от членов администрации США детали своих переговоров с Путиным
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переговорили в туалете, поэтому неудобно рассказывать о том, что они померились и у кого оказался длиннее
prof57 13 января 2019 | 13:18
А что делать, когда 60% Администрации предатели, а 30% просто дураки?....