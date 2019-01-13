Посол США в Германии пригрозил немецким компаниям санкциями из-за «Северного потока-2»
Ричард Гренелл разослал немецким фирмам, участвующим в реализации проекта, соответствующие письма, — сообщает издание Бильд. В МИДе Германии раскритиковали действия Гренелла, указав, что они противоречат дипломатическим традициям. В свою очередь, представитель Гренелла сказал, что письмо следует воспринимать не как угрозу, а как ясное послание американской политике.
Комментарии27
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region62 13 января 2019 | 12:35
рЫчард...львиная задница.
pattrick3 13 января 2019 | 12:44
Посол США в Германии пригрозил немецким компаниям санкциями из-за «Северного потока-2»...
Не хотят прибавлять к ежегодным пожертвованиям для украинских рабов, ещё 3,5 миллиардов долларов, которые хохлы потеряют из-за "СП-2".
blahovdav 13 января 2019 | 12:56
pattrick3Не хотят прибавлять к ежегодным пожертвованиям для украинских рабов, ещё 3,5 миллиардов долларов, которые хохлы потеряют из-за "СП-2". //Про рабство пердит вонючка, которая торопливо переползает улицу при виде пехотинцев путдера??Не потому ли тебя ,патька, обрезали, что инфекцию ползая занес??
novyrusich 13 января 2019 | 13:14
pattrick3:
Патричка, это не угроза. это просто сообщение. причем отчетливое и ясное.
Господа, наказана будет не Германия, наказаны будут конкретные компании. Выбирайте с кем работать: с Россией или с США.
Но только потом не жалуйтесь что получили по башке неожиданно, вас предупреждали.
Выбор немцев очевиден. Компания может заработать пару миллиардов на СП-2 и потерять весь бизнес в СШ, а это десятки миллиардов.
СП-2 пришел большой белый и пушистый писец.
parasuk_ 13 января 2019 | 13:21
novyrusich: а сп-2 тем временем строится и строится :) Немцы говорят, что после завершения они смогут больше газа хохлам реверсом присунуть. А мозгожопые порашники не понимают своей выгоды
za_stalina 13 января 2019 | 12:37
Выбор за европой. Для населения России все равно реализуют ли поток или нет. Унижение и привязка к бандеровской украине как к транзитеру - худший вариант. Это из серии и война и позор. Новые рынки сбыта газа - слишком утопично для местечковой олигархии. Единственный вариант новая повестка развития новый глобальный позитивный проект аля СССР 2.0 но для этого нужно объединяться всем прогрессивным патриотическим силам!
tetriz 13 января 2019 | 12:43
za_stalina: неуважаемый, со своим СССР - ИДИТЕ В ЖОПУ!!
В одиночестве, куйло престарелое, в одиночестве!
У себя дома на своей бабке отрабатывай ГОЭЛРО, ГУЛАГ, и АФГАН! Покажи ей! ^^
za_stalina 13 января 2019 | 12:47
tetriz: вы видите альтернативу? альтернатива есть, это межевание и раздробленность как я это вижу. США из РФ не получится. Тоесть уходить с глобальной арены.
viktorova 13 января 2019 | 12:52
za_stalina: вы у себя в кошельке «глобальную арену» как чувствуете?
freshener 13 января 2019 | 12:55
za_stalina: t
Ему не надо СССР 2.0.
Венесуэле 2.0 ему ближе. Там его жопа.
novyrusich 13 января 2019 | 13:18
za_stalina: А что тебе делать на глобальной арене, побираться?
Ты радуйся, что еда скоро подоражает в результате6 операций на глобальной арене всего на 20%.
В Венесуэле вон инфляция 1700000%, всего-то миллиардов 50 надо, чтобы чуток оклемалась. Дашь?
tvitov66 13 января 2019 | 12:46
za_stalina: /Выбор за европой
Это вы про ту Европу, продукты которой наша могучая сверхдержава давит тракторами и от которой мы отвернулисъ в сторону Китая?
kreamssdick 13 января 2019 | 12:47
za_stalina: какие все гордые, глядь.
haldey 13 января 2019 | 12:37
А гауляйтер должен соблюдать дипломатические традиции?
Немцы, вы что не в курсе, что вы оккупированы, и НАТО это оккупационные войска)))
Хех, а вы думали это только для Украины, ползать на коленях, вас в эту позу поставили и напоминают, что вставать с колен никто не разрешал)))
za_stalina 13 января 2019 | 12:39
haldey: а немцы и довольны. Немецкой буржуазии какая разница ей богу ротенберг или цукерберг?
wild_division 13 января 2019 | 12:49
za_stalina: haldey: Две вонючие портянки красного и коричневого цвета полемитизируют о немецкой буржуазии и глобальной политики. Ржунимагу.. Ахаааааааааааааааааааааааааааааааааааа!
wild_division 13 января 2019 | 12:49
za_stalina: haldey: Две вонючие портянки красного и коричневого цвета полемитизируют о немецкой буржуазии и глобальной политики. Ржунимагу.. Ахаааааааааааааааааааааааааааааааааааа!
parasuk_ 13 января 2019 | 12:43
Немцы цинично троллят глупых хохлов. Говорят, что строят сп-2 для их же полтзы
blahovdav 13 января 2019 | 12:59
parasuk_Немцы цинично троллят глупых хохлов. Говорят, что строят сп-2 для их же полтзы /// ага, а пиндосы извратно потролили тупое рашковатное быдло выбрав Трампа.....
parasuk_ 13 января 2019 | 13:11
blahovdav: трамп молодец, присунул таки укронацистким свинкам пенсильванский уголь. Сделка века, однако.
wicked_digger 13 января 2019 | 12:47
Чего это вдруг "противоречит традициям"? Или если к ним канонерки подгоняют, то это против традиций, а если к другим, то все норм, полная поддержка и одобрямс?
antimalin 13 января 2019 | 12:51
В свою очередь, представитель Гренелла сказал, что письмо следует воспринимать не как угрозу, а как ясное послание американской политике.
/////
Как ясное послание американской политикЕ ?
Или всё-таки как ясное послание американской политикИ ?
Разница тут в падежах.
Послание кому/чему?
Политике.
Дательный падеж.
Послание кого/чего?
Политики.
Родительный падеж.
al298 13 января 2019 | 12:57
Обычный случай недобросовестной конкуренции.
США этим постоянно грешат.
Им же хочется свой сжиженный газ продать в Европе. Вот и придумывают всякую хрень по поводу энергетической безопасности Европы.
В каждой бочке затычка. Надоели!
captainobvious 13 января 2019 | 12:57
интересно, посол США в Германии сейчас за зарплату работает, или как все уважающие себя федеральные госслужащие США, за свой счет? если за свой, то пусть говорит всё, что хочет, в условиях шатдауна он не более, чем иностранное частное лицо со своим частным мнением ))
freshener 13 января 2019 | 12:59
[Посол США в Германии пригрозил]
И какой. У них там правительство в шатдауне, а он угрозами разбрасывается.
mikr 13 января 2019 | 13:01
Нынче ЭТО называется уважением суверенитета и невмешательством во внутренние дела.
alex949 13 января 2019 | 13:01
В случае обострения ситуации на юго-востоке Украины она может перекрыть российский газ, идущий в европу !
Это форс-мажорная ситуация обязательно должна быть вписана в новый договор транзита !
Отвественность, в том числе материальную за такую ситуацию будет нести страна-агрессор и никаких последствий для Украины не будет ! Поэтому и не нужен ни Украине ни США СП-2 и турецкий поток !