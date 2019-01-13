Посол США в Германии пригрозил немецким компаниям санкциями из-за «Северного потока-2»...

Ричард Гренелл разослал немецким фирмам, участвующим в реализации проекта, соответствующие письма, — сообщает издание Бильд. В МИДе Германии раскритиковали действия Гренелла, указав, что они противоречат дипломатическим традициям. В свою очередь, представитель Гренелла сказал, что письмо следует воспринимать не как угрозу, а как ясное послание американской политике.