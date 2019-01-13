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12:30, 13 января 2019

Посол США в Германии пригрозил немецким компаниям санкциями из-за «Северного потока-2»

Ричард Гренелл разослал немецким фирмам, участвующим в реализации проекта, соответствующие письма, — сообщает издание Бильд. В МИДе Германии раскритиковали действия Гренелла, указав, что они противоречат дипломатическим традициям. В свою очередь, представитель Гренелла сказал, что письмо следует воспринимать не как угрозу, а как ясное послание американской политике.

Комментарии

27

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region62 13 января 2019 | 12:35

рЫчард...львиная задница.

pattrick3 13 января 2019 | 12:44

Посол США в Германии пригрозил немецким компаниям санкциями из-за «Северного потока-2»...


Не хотят прибавлять к ежегодным пожертвованиям для украинских рабов, ещё 3,5 миллиардов долларов, которые хохлы потеряют из-за "СП-2".

blahovdav 13 января 2019 | 12:56

pattrick3Не хотят прибавлять к ежегодным пожертвованиям для украинских рабов, ещё 3,5 миллиардов долларов, которые хохлы потеряют из-за "СП-2". //Про рабство пердит вонючка, которая торопливо переползает улицу при виде пехотинцев путдера??Не потому ли тебя ,патька, обрезали, что инфекцию ползая занес??

novyrusich 13 января 2019 | 13:14

pattrick3:
Патричка, это не угроза. это просто сообщение. причем отчетливое и ясное.
Господа, наказана будет не Германия, наказаны будут конкретные компании. Выбирайте с кем работать: с Россией или с США.
Но только потом не жалуйтесь что получили по башке неожиданно, вас предупреждали.

Выбор немцев очевиден. Компания может заработать пару миллиардов на СП-2 и потерять весь бизнес в СШ, а это десятки миллиардов.
СП-2 пришел большой белый и пушистый писец.

parasuk_ 13 января 2019 | 13:21

novyrusich: а сп-2 тем временем строится и строится :) Немцы говорят, что после завершения они смогут больше газа хохлам реверсом присунуть. А мозгожопые порашники не понимают своей выгоды

za_stalina 13 января 2019 | 12:37

Выбор за европой. Для населения России все равно реализуют ли поток или нет. Унижение и привязка к бандеровской украине как к транзитеру - худший вариант. Это из серии и война и позор. Новые рынки сбыта газа - слишком утопично для местечковой олигархии. Единственный вариант новая повестка развития новый глобальный позитивный проект аля СССР 2.0 но для этого нужно объединяться всем прогрессивным патриотическим силам!

tetriz 13 января 2019 | 12:43

za_stalina: неуважаемый, со своим СССР - ИДИТЕ В ЖОПУ!!
В одиночестве, куйло престарелое, в одиночестве!
У себя дома на своей бабке отрабатывай ГОЭЛРО, ГУЛАГ, и АФГАН! Покажи ей! ^^

za_stalina 13 января 2019 | 12:47

tetriz: вы видите альтернативу? альтернатива есть, это межевание и раздробленность как я это вижу. США из РФ не получится. Тоесть уходить с глобальной арены.

viktorova 13 января 2019 | 12:52

za_stalina: вы у себя в кошельке «глобальную арену» как чувствуете?

freshener 13 января 2019 | 12:55

za_stalina: t

Ему не надо СССР 2.0.
Венесуэле 2.0 ему ближе. Там его жопа.

novyrusich 13 января 2019 | 13:18

za_stalina: А что тебе делать на глобальной арене, побираться?
Ты радуйся, что еда скоро подоражает в результате6 операций на глобальной арене всего на 20%.
В Венесуэле вон инфляция 1700000%, всего-то миллиардов 50 надо, чтобы чуток оклемалась. Дашь?

tvitov66 13 января 2019 | 12:46

za_stalina: /Выбор за европой

Это вы про ту Европу, продукты которой наша могучая сверхдержава давит тракторами и от которой мы отвернулисъ в сторону Китая?

(комментарий скрыт)

kreamssdick 13 января 2019 | 12:47

za_stalina: какие все гордые, глядь.

haldey 13 января 2019 | 12:37

А гауляйтер должен соблюдать дипломатические традиции?
Немцы, вы что не в курсе, что вы оккупированы, и НАТО это оккупационные войска)))
Хех, а вы думали это только для Украины, ползать на коленях, вас в эту позу поставили и напоминают, что вставать с колен никто не разрешал)))

za_stalina 13 января 2019 | 12:39

haldey: а немцы и довольны. Немецкой буржуазии какая разница ей богу ротенберг или цукерберг?

wild_division 13 января 2019 | 12:49

za_stalina: haldey: Две вонючие портянки красного и коричневого цвета полемитизируют о немецкой буржуазии и глобальной политики. Ржунимагу.. Ахаааааааааааааааааааааааааааааааааааа!

wild_division 13 января 2019 | 12:49

za_stalina: haldey: Две вонючие портянки красного и коричневого цвета полемитизируют о немецкой буржуазии и глобальной политики. Ржунимагу.. Ахаааааааааааааааааааааааааааааааааааа!

parasuk_ 13 января 2019 | 12:43

Немцы цинично троллят глупых хохлов. Говорят, что строят сп-2 для их же полтзы

blahovdav 13 января 2019 | 12:59

parasuk_Немцы цинично троллят глупых хохлов. Говорят, что строят сп-2 для их же полтзы /// ага, а пиндосы извратно потролили тупое рашковатное быдло выбрав Трампа.....

parasuk_ 13 января 2019 | 13:11

blahovdav: трамп молодец, присунул таки укронацистким свинкам пенсильванский уголь. Сделка века, однако.

wicked_digger 13 января 2019 | 12:47

Чего это вдруг "противоречит традициям"? Или если к ним канонерки подгоняют, то это против традиций, а если к другим, то все норм, полная поддержка и одобрямс?

antimalin 13 января 2019 | 12:51

В свою очередь, представитель Гренелла сказал, что письмо следует воспринимать не как угрозу, а как ясное послание американской политике.
/////

Как ясное послание американской политикЕ ?
Или всё-таки как ясное послание американской политикИ ?

Разница тут в падежах.

Послание кому/чему?
Политике.
Дательный падеж.

Послание кого/чего?
Политики.
Родительный падеж.

al298 13 января 2019 | 12:57

Обычный случай недобросовестной конкуренции.
США этим постоянно грешат.
Им же хочется свой сжиженный газ продать в Европе. Вот и придумывают всякую хрень по поводу энергетической безопасности Европы.
В каждой бочке затычка. Надоели!

captainobvious 13 января 2019 | 12:57

интересно, посол США в Германии сейчас за зарплату работает, или как все уважающие себя федеральные госслужащие США, за свой счет? если за свой, то пусть говорит всё, что хочет, в условиях шатдауна он не более, чем иностранное частное лицо со своим частным мнением ))

freshener 13 января 2019 | 12:59

[Посол США в Германии пригрозил]
И какой. У них там правительство в шатдауне, а он угрозами разбрасывается.

mikr 13 января 2019 | 13:01

Нынче ЭТО называется уважением суверенитета и невмешательством во внутренние дела.

alex949 13 января 2019 | 13:01

В случае обострения ситуации на юго-востоке Украины она может перекрыть российский газ, идущий в европу !
Это форс-мажорная ситуация обязательно должна быть вписана в новый договор транзита !
Отвественность, в том числе материальную за такую ситуацию будет нести страна-агрессор и никаких последствий для Украины не будет ! Поэтому и не нужен ни Украине ни США СП-2 и турецкий поток !

(комментарий скрыт)

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