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12:05, 13 января 2019

В Сколково сегодня пройдет первое заседание Международного полицейского клуба

Участие в этой структуре принимают представители семи десятков стран.

Международный полицейский клуб был создан по инициативе российской секции Международной полицейской ассоциации. На пленарном заседании выступит председатель наблюдательного совета ассоциации генерал-полковник Сергей Степашин, представители СК, Генпрокуратуры, руководство Международной полицейской ассоциации Германии, Австрии, Франции и Израиля. Участникам планируют представить проект «Полиция будущего». Он включает в себя описание способов эффективного взаимодействия между сотрудниками силовых ведомств, а также подходов к раскрытию новых видов преступлений, о которых в России ещё мало знают. Кроме того, полицейским предстоит более детально узнать и о технологиях искусственного интеллекта, работе с «большими данными», получить информацию о 3D-печати и технологиях блокчейна, а также о том, каким образом использовать все это в борьбе с преступностью, терроризмом, коррупцией и отмыванием денег.

Номинально Международная полицейская ассоциация объединяет в своих рядах более полумиллиона членов.

Комментарии

12

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ze_danil 13 января 2019 | 12:13

в борьбе с коррупцией и отмыванием денег.
_______________________

да да да

именно в России и конкретно в Сколково

lenia_kosoy 13 января 2019 | 12:14

А главнано Толя Ледяной Чуб выступит или он только денюжку собирает с заседальцев?

ykra_dupa 13 января 2019 | 12:16

, руководство Международной полицейской ассоциации Германии, Австрии, Франции и Израиля...
А прав был Троицкий об изоляции России , одни представители банановых республик ! А вот представители сверхрассы шумеров не присутствуют ,утрись вата !))))

(комментарий скрыт)

zloy_sok 13 января 2019 | 12:18

В программе: Новые способы допроса с использованием подручных средств. Как развязать язык когда времени мало? Где взять денег по мимо зарплаты? Награждение лучших мастеров заплечных дел, и в конце Шампанское, а как же без него!

andy66 13 января 2019 | 12:19

строили Сколково как российскую силиконовую долину, а получили полицейский клуб )))

nepobedimoe 13 января 2019 | 12:34

andy66: Как в анекдоте про автозавод. Что не пытайся сделать, получается ВАЗ.
Только тут что не строй, получается полицейский клуб.

punk_not_dead 13 января 2019 | 12:43

andy66:
каким образом использовать все это в борьбе с преступностью, терроризмом, коррупцией и отмыванием денег
------------------
именно это надо знать НКВД 2.0, чтобы обходить наработанные методы и заниматься преступностью, коррупцией, терроризмом и особенно отмыванием денег для общака бандитов РФ

ramen 13 января 2019 | 12:29

С новыми технологиями обкакались, так хоть с полицаями решили себе дела поправить?

igor_ewgrafoff 13 января 2019 | 12:50

Самое место для ментовского сходняка. Впрочем, для другого Сколково и не годится.

ly4_sveta 13 января 2019 | 12:51

Да, место полицейщины именно в интеллектуальном клубе,
в прогрессивных и передовых технологиях. Больше в России
места не нашлось для их полицейского клуба. А, уж, про состояние
местной полицейской системы, про всех этих СК и прокурорских,
с их воровством, коррупцией и мафиозностью и говорить смешно.
В России сплошные «потемкинские деревни» везде и во всем, чего
не коснсись. Делают вид, врут и всеми манипулируют, начиная с
местных холопов и заканчивая мировыми доверчивыми «простаками».

anemon 13 января 2019 | 13:08

Так вот для чего создавали Сколково!

askol2016 13 января 2019 | 13:19

За отсутствием умов на России, Сколково перейдет к ментам, вертухаям и заплечных дел мастерам

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