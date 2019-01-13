В Сколково сегодня пройдет первое заседание Международного полицейского клуба

Участие в этой структуре принимают представители семи десятков стран.

Международный полицейский клуб был создан по инициативе российской секции Международной полицейской ассоциации. На пленарном заседании выступит председатель наблюдательного совета ассоциации генерал-полковник Сергей Степашин, представители СК, Генпрокуратуры, руководство Международной полицейской ассоциации Германии, Австрии, Франции и Израиля. Участникам планируют представить проект «Полиция будущего». Он включает в себя описание способов эффективного взаимодействия между сотрудниками силовых ведомств, а также подходов к раскрытию новых видов преступлений, о которых в России ещё мало знают. Кроме того, полицейским предстоит более детально узнать и о технологиях искусственного интеллекта, работе с «большими данными», получить информацию о 3D-печати и технологиях блокчейна, а также о том, каким образом использовать все это в борьбе с преступностью, терроризмом, коррупцией и отмыванием денег.

Номинально Международная полицейская ассоциация объединяет в своих рядах более полумиллиона членов.