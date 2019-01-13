В Сколково сегодня пройдет первое заседание Международного полицейского клуба
Участие в этой структуре принимают представители семи десятков стран.
Международный полицейский клуб был создан по инициативе российской секции Международной полицейской ассоциации. На пленарном заседании выступит председатель наблюдательного совета ассоциации генерал-полковник Сергей Степашин, представители СК, Генпрокуратуры, руководство Международной полицейской ассоциации Германии, Австрии, Франции и Израиля. Участникам планируют представить проект «Полиция будущего». Он включает в себя описание способов эффективного взаимодействия между сотрудниками силовых ведомств, а также подходов к раскрытию новых видов преступлений, о которых в России ещё мало знают. Кроме того, полицейским предстоит более детально узнать и о технологиях искусственного интеллекта, работе с «большими данными», получить информацию о 3D-печати и технологиях блокчейна, а также о том, каким образом использовать все это в борьбе с преступностью, терроризмом, коррупцией и отмыванием денег.
Номинально Международная полицейская ассоциация объединяет в своих рядах более полумиллиона членов.
Комментарии12
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ze_danil 13 января 2019 | 12:13
в борьбе с коррупцией и отмыванием денег.
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да да да
именно в России и конкретно в Сколково
lenia_kosoy 13 января 2019 | 12:14
А главнано Толя Ледяной Чуб выступит или он только денюжку собирает с заседальцев?
ykra_dupa 13 января 2019 | 12:16
, руководство Международной полицейской ассоциации Германии, Австрии, Франции и Израиля...
А прав был Троицкий об изоляции России , одни представители банановых республик ! А вот представители сверхрассы шумеров не присутствуют ,утрись вата !))))
zloy_sok 13 января 2019 | 12:18
В программе: Новые способы допроса с использованием подручных средств. Как развязать язык когда времени мало? Где взять денег по мимо зарплаты? Награждение лучших мастеров заплечных дел, и в конце Шампанское, а как же без него!
andy66 13 января 2019 | 12:19
строили Сколково как российскую силиконовую долину, а получили полицейский клуб )))
nepobedimoe 13 января 2019 | 12:34
andy66: Как в анекдоте про автозавод. Что не пытайся сделать, получается ВАЗ.
Только тут что не строй, получается полицейский клуб.
punk_not_dead 13 января 2019 | 12:43
andy66:
каким образом использовать все это в борьбе с преступностью, терроризмом, коррупцией и отмыванием денег
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именно это надо знать НКВД 2.0, чтобы обходить наработанные методы и заниматься преступностью, коррупцией, терроризмом и особенно отмыванием денег для общака бандитов РФ
ramen 13 января 2019 | 12:29
С новыми технологиями обкакались, так хоть с полицаями решили себе дела поправить?
igor_ewgrafoff 13 января 2019 | 12:50
Самое место для ментовского сходняка. Впрочем, для другого Сколково и не годится.
ly4_sveta 13 января 2019 | 12:51
Да, место полицейщины именно в интеллектуальном клубе,
в прогрессивных и передовых технологиях. Больше в России
места не нашлось для их полицейского клуба. А, уж, про состояние
местной полицейской системы, про всех этих СК и прокурорских,
с их воровством, коррупцией и мафиозностью и говорить смешно.
В России сплошные «потемкинские деревни» везде и во всем, чего
не коснсись. Делают вид, врут и всеми манипулируют, начиная с
местных холопов и заканчивая мировыми доверчивыми «простаками».
anemon 13 января 2019 | 13:08
Так вот для чего создавали Сколково!
askol2016 13 января 2019 | 13:19
За отсутствием умов на России, Сколково перейдет к ментам, вертухаям и заплечных дел мастерам