Более 240 человек задержаны во Франции в результате девятой антиправительственной акции движения «желтых жилетов»

Наиболее крупные столкновения между манифестантами и полицией произошли в Париже.

Во французской столице в демонстрации приняли участие 8 тысяч человек. Они требовали усиления борьбы с бедностью и отставки президента страны Эммануэля Макрона. Активисты начали свое шествие у здания министерства экономики и финансов, а затем двинулись к площади Бастилии. Конечной точкой их маршрута стали Елисейские поля, где полиция применила против манифестантов водометы и слезоточивый газ. В результате в Париже были задержаны более 70 человек. На юге Франции Тулузе на улицы вышли около 5 тысяч участников движения «желтые жилеты». Там также произошли столкновения между демонстрантами и полицией, которая применила спецсредства. Кроме того, акция прошла и перед личным загородным домом Макрона в Па-де-Кале. Там собрались около 200 манифестантов. Также были перекрыты несколько автомобильных трасс. Всего же в антиправительственных акциях, по данным полиции, приняли участие почти 85 тысяч человек.

На следующей неделе, как ожидается, начнутся общенациональные дебаты, на которых власти планируют предложить меры по улучшению уровня жизни в ответ на требования демонстрантов.