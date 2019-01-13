В Башкирии полиция проверяет информацию о том, что местный житель расстрелял четырех человек
Как пишет «Комсомольская правда — Уфа», в Учалах 35-летний мужчина из боевого оружия стрелял по семейной паре. Женщина погибла, ее муж госпитализирован. Их дети не пострадали. Преступник также убил соседа – полицейского, который вышел на крики. Известно, что предполагаемый убийца наехал до места преступления на такси. По предварительным данным, он скрылся вместе со своей женой.
Комментарии5
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tag188 13 января 2019 | 12:17
Наглое вранье!
Это только в бездуховной загнивающей Америке может быть!
В скрепоносной высокодуховной Россиюшке подобное невозможно!
nepobedimoe 13 января 2019 | 12:46
tag188: Конечно. В бездуховной оружие у каждого школьника в шкафчике. А в скрепоносной нет. Не было у него оружия, значит и расстрелять никак не мог. Выходит, это все придуманная Трампом история.
consts 13 января 2019 | 12:34
Что значит "полиция проверяет информацию"? То есть полиция узнала из газеты, что кто-то кого-то убил и теперь проверяет?
punk_not_dead 13 января 2019 | 12:46
consts:
а, может, это дворник был -
он шёл по сельской местности
к ближайшему орешнику
за новою метлой!
(с)
lisitsa1962 13 января 2019 | 13:22
Ихтамнет на праздники домой вернулся