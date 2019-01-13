В Башкирии полиция проверяет информацию о том, что местный житель расстрелял четырех человек

Как пишет «Комсомольская правда — Уфа», в Учалах 35-летний мужчина из боевого оружия стрелял по семейной паре. Женщина погибла, ее муж госпитализирован. Их дети не пострадали. Преступник также убил соседа – полицейского, который вышел на крики. Известно, что предполагаемый убийца наехал до места преступления на такси. По предварительным данным, он скрылся вместе со своей женой.