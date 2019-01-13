В Ингушетии скончался полицейский, получивший ранение при обстреле автомобиля начальника регионального центра «Э»
Ранее в Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела.
Сотрудник правоохранительных органов умер в реанимации от полученных ран, сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в республиканской клинической больнице. Еще два человека, пострадавших при обстреле машины, остаются в медучреждении и находятся в состоянии средней тяжести, выяснило агентство «РИА Новости». По факту нападения в Сунженском районе Ингушетии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям: посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот оружия. Неизвестные на автомобиле Lada Granta накануне вечером обстреляли машину, в которой, по информации СМИ, находился начальник Центра по противодействию экстремизму Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев со своими подчиненными и одним местным жителем. Три пассажира были ранены. Сообщалось, что глава центра «Э» не пострадал. Преступники с места происшествия скрылись.
После расстрела машины силовиков в регионе начали поиск нападавших и ввели план «Сирена»
Комментарии2
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kaplan911 13 января 2019 | 12:25
Блин, наш главный пересиделец воюет с террористами в Сирии, на Востоке.
А они вон.......под боком орудуют.
Зрение потерял......или нюх?!
vlabumur 13 января 2019 | 12:38
Это Кавказ .