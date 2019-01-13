Ромир: Больше трети россиян намерены провести в этом году отпуск на море или у других водоемов
Больше трети россиян намерены провести в этом году отпуск на море или у других водоемов, сообщил исследовательских холдинг «Ромир». Чуть больше 15% сказали, что их привлекает экотуризм – походы, рыбалка и сплавы по реке. Почти столько же планирует отдохнуть в санаториях. 8% опрошенных сказали, что проведут отпуск на горнолыжных склонах, пишет агентство Интерфакс.
Комментарии2
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rampa 13 января 2019 | 11:45
и где проводился этот опрос? А может опрашиваемые говорили о своих мечтах?
wlad5210 13 января 2019 | 11:46
Скорее всего - у других водоемов.....