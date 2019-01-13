Рейтинг Дональда Трампа снизился на фоне шатдауна до 44%

Результаты исследования приводит американский телеканал Хилл. Отмечается, что в декабре рейтинг президента США составлял 47%. Нынешняя пауза в финансировании американского правительства стала самой долгой в истории США. Она возникла из-за того, что президент Дональд Трамп и его оппоненты в Конгрессе не могут договориться о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.