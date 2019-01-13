Пори обвале на угольной шахте в Китае, по последним данным, погиб 21 горняк
Об этом сообщает агентство Синьхуа. Авария произошла накануне в провинции Шаньси. Что стало причиной, пока неизвестно.
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Об этом сообщает агентство Синьхуа. Авария произошла накануне в провинции Шаньси. Что стало причиной, пока неизвестно.
Комментарии1
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viktor4 13 января 2019 | 11:43
"Пори обвале на угольной" - читать "пИсак" научите.