Полиция опровергла информацию о преследовании блогера, разместившего видео с похорон криминального авторитета
Полиция Хабаровского края опровергла информацию о преследовании блогера, разместившего видеозапись с похорон криминального авторитета. В краевом управлении МВД агентству РИА Новости сказали, что Виктора Торопцева лишь один раз приглашали на беседу – сразу после того, как он выложил видео в Интернет. О том, что блогера задержали – якобы за недействительные водительские права – накануне сообщал проект «ОВД-Инфо».
На этой неделе Виктор Торопцев поделился в соцсетях видеозаписью похорон криминального авторитета Юрия Зарубина. Он написал, что во время траурной церемонии в городе перекрывали движение. На прощание пришли высокопоставленные сотрудники УВД и прокуратуры. Силовые ведомства участие своих сотрудников в похоронах отрицают.
Комментарии1
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lenin3 13 января 2019 | 11:45
Полиция не врёт,конечно,она не преследует блогера.Блогера преследуют криминальные авторитеты...